İşte gerçek Kapıcılar Kralı! 11 daire, yüklü altın ve 700 bin lira miras bıraktı! Çocukların bitmeyen miras davası

Mehmet Kaşkaya, Çankaya'da iş merkezinde 30 yılı aşkın süre kapıcılık yaparken, toplam 11 daire, 1 arsa aldı, altın ve para birikimi yaptı. Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, emekli olan yaşı ilerleyen babaları Mehmet Kaşkaya'yı 27 Kasım 2015 tarihinde ölümünden önce 2011 yılında belli bir ücret karşılığında bakımını üstlenmesi için, kız kardeşleri Gülvade Gümüş'e yakın bir eve yerleştirdi.
Ancak 4 kardeş, Şubat 2013'te kız kardeşlerinin geçen 2 yıl sürede 11 dairesinin kirasına el koyduğunu iddia ederek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde babalarının 'demans' hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını ileri süren Kaşkaya kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için, Mehmet Kaşkaya'yı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
Kaşkaya kardeşlerin iddiasına göre; mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'nde 25 Ocak 2013'te babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu alan Gülvade Gümüş, banka hesabında bulunan 207 bin lirayı çekti. Yine aynı hastaneden 22 Nisan 2013'te aldığı raporla, babasıyla noterde 6 dairenin kendisine devrini öngören 'ölünceye kadar bakma' anlaşması imzaladı.