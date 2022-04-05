İşte gerçek Kapıcılar Kralı! 11 daire, yüklü altın ve 700 bin lira miras bıraktı! Çocukların bitmeyen miras davası

Ankara 9'ncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 'ölünceye kadar bakma' anlaşmasının iptali için açılan davada ise Numune Hastanesi'nden alınan rapor dışında 2 farklı rapor daha alındı. Her iki raporda Mehmet Kaşkaya'nın, akli dengesinin tasarruf tarihinde ehliyetli olamayacağı yönünde görüş bildirildi. Ancak Gülvade Gümüş'ün itirazı üzerine mahkeme Adli Tıp Kurumu'ndan, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve yeniden bir rapor yazılması yönünde karar aldı.

İstanbul Adli Tıp 1'inci Üst Kurulu tarafından düzenlenen rapor ise Mart 2022'de dava dosyasına girdi. Rapor, iptali istenilen işlemlerin yapıldığı sırada Mehmet Kaşkaya'nın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, kızı Gülvade Gümüş lehinde görüş bildirdi. Ancak Kaşkaya kardeşler, avukatları aracılığıyla bu raporun, daha önce alınan raporların aynısı olduğunu, herhangi bir inceleme yapılmadan hazırlandığını iddia ederek, Ankara 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde itiraz etti.