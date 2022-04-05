Eski nişanlısı tarafından katledildi! Nuray'ın yatağının başındaki ismi arkadaşları tarafından silindi... Teyzesi eşyalarını topladı

"BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Katilin en ağır cezayı alması için uğraşacağını belirten Nur Çevik, "Onun için çok mücadele ettim. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Bir kişi, bir çocuğa kıyabiliyorsa bunun cezasını çekmek zorunda. Bir kravat takıp, 'Ben pişmanım' demesin. Ben çocuğuma verdiğim sözü bırakmayacağım. Bu kişinin en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Onunla birlikte gömülmeyecek bu olay. Cezasını çekecek" dedi.