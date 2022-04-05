Eski nişanlısı tarafından katledildi! Nuray'ın yatağının başındaki ismi arkadaşları tarafından silindi... Teyzesi eşyalarını topladı

Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği sırada 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında katledildi. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi.
İFADESİNDE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Bektaş ifadesinde, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova'ya gittim" dedi.
YÜZÜNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Nuray Demir'in cesedinde yapılan incelemede ise yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar tespit edildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demir'in cenazesi ise memleketi Konya'da yakınları tarafından toprağa verildi.