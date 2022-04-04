Ümraniye'de çileden çıkaran komşu! Çamaşır makinesi sesine yukarı çıkıyor! Tartıştık kafam yarıldı

Son zamanlarda tartışma oldu kafamı yardı. Dikiş atıldı. Mahkeme sürüyor" dedi. Eşime çocuklara ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bize kendi kafasından çamaşır makinası kullanmayı yasakladı diyen Özdemir; "Son zamanlarda gidip elektiriğimizi kesiyordu. Bodrumda şalterlerin olduğu yere kilit taktım onu kırdı yine kesti elektiriğimizi. Kadın bizi evden gönderene kadar elinden geleni yaptı" dedi.

Genç kadının farklı farklı zamanlarda farklı kıyafetlerle hatta yılbaşında dışarı çıkmadan önce gelip şikayetini yapıp gittiği anlar kameralara da yansıdı. Üst komşusunun merdivenlerini su yolu yapan kadın bazen de oğlunu gönderip el hareketi ve hakaretler ettirdi.