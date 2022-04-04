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    • Yaşam
    • 04.04.2022 08:58
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    • 04.04.2022 09:04
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    Ümraniye'de çileden çıkaran komşu! Çamaşır makinesi sesine yukarı çıkıyor! Tartıştık kafam yarıldı

    Ümraniye'de 'Böyle komşu düşman başına' dedirten bir olay yaşandı. Bir ev kiralayan Özkan Özdemir kabus gibi komşuyla ancak 5 ay kalabildi. Çamaşır sesine bile her defasında yukarı çıkan komşuya Özdemir şöyle anlattı: Biz evde yokken bile ses geliyor diye yöneticiyi arayıp şikayet etti. Biz tatildeydik o zaman dahi şikayete geldi. Kadın her evde olan çamaşır makinası sesine yukarı çıkıyor. Bize makinayı kapatın diye tehditler savuruyor. En sonunda tartıştık. Kafam yarıldı. Daha fazla dayanamadım o evden taşındık. Mahkememiz devam ediyor. İşte komşunun sürekli yukarı çıktığı o anlar...

    Ümraniye’de çileden çıkaran komşu!

    Ümraniye Çakmak Mahallesinde evli ve iki çocuk babası kargo firması sahibi Özkan Özdemir 10 katlı bir apartmanın en üst dubleks katını kiraladı. Bundan 6 ay önce kiraladığı evde oturmaya başladıkları ilk günden bu tarafa alt komşusu ile sorunlar yaşanmaya başladı.

    Sürekli gürültü şikayetine çıkan alt komşu evdekilere biran bile huzur vermedi. Sonunda kira kontratları bitmeden 5 ay sonra taşınmak zorunda kaldılar. Alt komşu S.D. (35)'nin şikayete geldiği oğlunu gönderip küfürler ettirdiği anlar ise apartman kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Sabah'ın haberine göre, yaşadıkları bu kötü süreci anlatan Özkan Özdemir; "8 Yaşındaki ve 1 yaşında iki çocuğum var. İş yerine yakın diye burada bir ev tuttuk. En üst kat ve dubleks kat. Biz evin ikinci katında genelde olmamıza rağmen alt komşumuz. Sürekli bize gürültü şikayetine geldi. Artık kapı her çaldığında onun geldiğini anlıyoruz. O kadar sık geliyor ki bazen biz evde yokken bile gelip kapıyı çalmış görüntülerden öğrendik.

        Hatta biz yokken yöneticiyi arayıp gürültü şikayetinde bile bulunmuş. İspatladım evde olmadığımızı yine de ikna olmadı ses geliyor diyor. Çamaşır makinası çalışırken eve baskın verdi kapatın makinayı diye. Defalarca polisleri çağırdık. Karakolluk olduk. En sonunda pes ettik. 5 ay dayanabildim. Şimdi yeni bir eve taşındık" dedi.

        Bu kadının asıl sorunu bizim ev sahibi ile sanırım o evden bir kazanç elde etmesin diye eve gelen kiracılara zulüm ediyor diyen Özdemir; "Bir yaşında bebeğimiz var bu sıkıntıya strese daha fazla dayanamazdı mecburen taşındık.

        Son zamanlarda tartışma oldu kafamı yardı. Dikiş atıldı. Mahkeme sürüyor" dedi. Eşime çocuklara ağza alınmayacak küfürler savurdu. Bize kendi kafasından çamaşır makinası kullanmayı yasakladı diyen Özdemir; "Son zamanlarda gidip elektiriğimizi kesiyordu. Bodrumda şalterlerin olduğu yere kilit taktım onu kırdı yine kesti elektiriğimizi. Kadın bizi evden gönderene kadar elinden geleni yaptı" dedi.

        Genç kadının farklı farklı zamanlarda farklı kıyafetlerle hatta yılbaşında dışarı çıkmadan önce gelip şikayetini yapıp gittiği anlar kameralara da yansıdı. Üst komşusunun merdivenlerini su yolu yapan kadın bazen de oğlunu gönderip el hareketi ve hakaretler ettirdi.
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        Haberler Yaşam Ümraniye'de çileden çıkaran komşu! Çamaşır makinesi sesine yukarı çıkıyor! Tartıştık kafam yarıldı
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