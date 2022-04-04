AIDS’e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi

Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde açılan tazminat talepli dava dosyasına göre, estetiysen C.G. (28), göz kapağı ameliyatı için yaygın şube ağı olan bir özel hastaneyi tercih etti. Hastane doktoru L.A.'dan randevu alan C.G., yaptırmak istediği işlemi doktora söyledi.
Doktor L.A., Ameliyat işlemi öncesi, enfeksiyon riskinin olup olmadığı ve anestezi için gerekli incelemelerin yapılması için kan örneği vermesi gerektiğini belirterek, C.G.'yi hastane bünyesindeki laboratuvara yönlendirdi. C.G. kan örneğini verdikten sonra sonucu beklemeye başladı. Laboratuvar görevlisi C.G.'ye sonucun çıktığını, doktoru ile görüşmesi gerektiğini belirterek başka bir bilgi vermedi. C.G., doktor L.A.'nın yanına gittiğinde verilen bilgi ile şok geçirdi.
Doktor, C.G.'ye HIV virüsü taşıdığını söyledi. Bir an ne diyeceğini şaşıran C.G., doktora "Böyle bir şey mümkün değil" diyerek, bir yanlışlık olabileceğini söyledi. Genç kızın bu söylemi üzerine doktor L.A., "O halde ikinci bir test yaptıralım" dedi. C.G., bir gün sonra kan örneği vermek için bir kez daha aynı hastaneye gitti. Çıkan sonuç yine aynıydı. Bu kez doktor L.A., C.G.'ye "Sen nasıl sağlıkçısın. Dikkat etmen gerekiyor. Ancak saklanacak bir şey de değil. Tedavi olman gerekir" diyerek C.G.'yi teskin etmeye çalışsa da genç kadın hastaneden ağlayarak çıktı.