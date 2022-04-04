AIDS’e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi

Doktor, C.G.'ye HIV virüsü taşıdığını söyledi. Bir an ne diyeceğini şaşıran C.G., doktora "Böyle bir şey mümkün değil" diyerek, bir yanlışlık olabileceğini söyledi. Genç kızın bu söylemi üzerine doktor L.A., "O halde ikinci bir test yaptıralım" dedi. C.G., bir gün sonra kan örneği vermek için bir kez daha aynı hastaneye gitti. Çıkan sonuç yine aynıydı. Bu kez doktor L.A., C.G.'ye "Sen nasıl sağlıkçısın. Dikkat etmen gerekiyor. Ancak saklanacak bir şey de değil. Tedavi olman gerekir" diyerek C.G.'yi teskin etmeye çalışsa da genç kadın hastaneden ağlayarak çıktı.