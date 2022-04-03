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    • Yaşam
    • 03.04.2022 17:55
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    • 03.04.2022 17:55
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    Antalya Havalimanı'nda şüpheli adamı durduran polisler çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi

    Türkiye'de uyuşturucu kullanımı ve satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Antalya Havalimanı'nda bir vatandaşın şüpheli tavırlar sergilemesi polislerin dikkatinden kaçmadı. Mısır vatandaşı olduğunu öğrenilen kişinin üzerinden çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

    DHA
    Antalya’da vitamin kutularından uyuşturucu çıktı

    Antalya Havalimanı'nda şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada vitamin kutuları içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.H.I.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

    Polisin aramasında vitamin kutuları içerisine gizlenmiş 27 bin 150 adet captagon hap, 1449 sentetik ecza suboxone hap, 1 kilogram metamfetamin maddesi, 1676 adet ecstasy hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.H.I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        G.H.I.A. 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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