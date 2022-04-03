Antalya Havalimanı'nda şüpheli adamı durduran polisler çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi

Antalya Havalimanı'nda şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada vitamin kutuları içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.H.I.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.