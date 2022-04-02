Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer hakkında iddianame hazırlandı

Yerli kripto para borsası Thodex, tarihin en büyük vurgununu yaptı! CEO Faruk Fatih Özer, nisan ayında müşterilerden topladığı binlerce dolarla Arnavutluk'a kaçtı!

Kaybın öncelikle 2 milyar dolar olduğu açıklandı! Kırmızı bültenle aranan Özer hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre CEO'nun 2 bin 27 mağduru toplam 356 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı! İddianamede, Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan 'thodex.com' isimli internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesaplarının bloke edildiği ve uzun süre hesaplarına giremediği vurgulandı.

Hatta kullanıcılar, 'Sistemde bakım çalışması var' denilerek oyalandı. Ayrıca şirket, daha çok yatırımcı çekebilmek ve sisteme daha fazla para girişi sağlamak için reklamlarında ünlü isimler oynattı. Dolandırıcılığın planlı ve organize şekilde işlendiği de iddianamede yer aldı. Arzu KAYA

TARİHE GEÇTİ

Thodex'in CEO'sunun gerçekleştirdiği vurgun tarihe geçti. Şimdiye kadar gerçekleşen kripto para dolandırıcılığında zirveye yerleşti. Thodex'in ardından da AnubisDao isimli şirketin yaptığı vurgun geldi. Şirketin yöneticisi müşterilerine ait 57 milyon doları hesabına geçirdi!

TÜRKİYE'YE DÖNECEK İDDİASI

Faruk Fatih Özer, 608 mağdura borcunu ödedi. Bunun üzerine "Türkiye'ye dönecek" iddiası gündeme geldi.