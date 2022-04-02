Son dakika: Kadıköy'de çalışma sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı! Tazyikli su 15 metre yüksekliğe kadar çıktı

Ekipler, hattaki suyu keserek boruyu tamir etti. Çalışmaların ardından bölgeye tekrar su verildi.

Bu arada, patlayan borudan suyun fışkırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tazyikli suyun yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar çıkması ve caddeye yayılması yer alıyor.









Olayı gören Mete Alpay "Sular çatıya kadar çıktı. Çalışma sırasında oldu. Hemen kestiler. Yayalar ve araçlar geçiyordu. Ama sıkıntı olmadı" diye konuştu.