Çaldıkları araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandılar

Araç sürücüsü B.A.'nın ehliyetsiz araç kullandığı, araç içerisinde yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki genç kadın G.Ö.'nün yapılan kontrollerde silahla tehdit suçundan hakkında aranmasının olduğu, diğer yolcu S.K.'nın da arabada olduğu tespit edildi. Şahıslar bölgeye gelen ekiplerce gözaltına alınırken, sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan 3 bin 674 lira para cezası kesildi. Sakarya'nın Erenler ilçesinden çalınan 54 VD 966 plakalı hafif ticari araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.