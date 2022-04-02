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    • Yaşam
    • 02.04.2022 11:41
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    • 02.04.2022 11:51
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    Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! Diş tedavisi, astım spreyleri, aşı orucu bozar mı?

    Orucu bozan hususlar ile ilgili sorular her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Diyanet'e gelmeye başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından Diyanete oruçla ilgili sorular yağdı. Diş tedavisi orucu bozar mı? Astım spreyleri, aşı, dilaltı hapı ve burun damlası orucu bozar mı? İşte akıldaki sorular...

    Diş tedavisi, Astım spreyleri, aşı orucu bozar mı?

    Vatandaşın en çok merak ettiği soruları yanıtlayan Diyanet, orucun hangi durumlarda bozulmayacağını tek tek açıkladı. Dilaltı haplarının ağız içinde emilip mideye ulaşmadan yok olduğu, aşıların da besin değeri taşımadığı için orucu bozmayacağı ifade edildi. Diş tedavisi ve burun damlasının da orucu etkilemeyeceğini belirten Diyanet, kazayla 2-3 dakika orucu erken açmanın da takvimde ihtiyat payı bırakıldığından orucu bozmadığını vurguladı.

    Vatandaşın sorularına Diyanet'in cevapları şöyle:

    Coğrafi irtifa farklarının etkisinden dolayı akşam namazı vaktinin girişi için takvimlerde belli bir ihtiyat payı öngörülmüştür. Buna göre takvimin gösterdiği güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur.

    Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

        Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Bir fidye, Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır. Ancak, nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler.

        Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır.

        Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

            Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.

            Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.
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            Haberler Yaşam Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! Diş tedavisi, astım spreyleri, aşı orucu bozar mı?
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