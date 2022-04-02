Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! Diş tedavisi, astım spreyleri, aşı orucu bozar mı?

Vatandaşın en çok merak ettiği soruları yanıtlayan Diyanet, orucun hangi durumlarda bozulmayacağını tek tek açıkladı. Dilaltı haplarının ağız içinde emilip mideye ulaşmadan yok olduğu, aşıların da besin değeri taşımadığı için orucu bozmayacağı ifade edildi. Diş tedavisi ve burun damlasının da orucu etkilemeyeceğini belirten Diyanet, kazayla 2-3 dakika orucu erken açmanın da takvimde ihtiyat payı bırakıldığından orucu bozmadığını vurguladı.
Vatandaşın sorularına Diyanet'in cevapları şöyle:
Coğrafi irtifa farklarının etkisinden dolayı akşam namazı vaktinin girişi için takvimlerde belli bir ihtiyat payı öngörülmüştür. Buna göre takvimin gösterdiği güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur.
Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.