Beslediği yılan arabaya saklandı! Sahibi yılanına kavuştu

Edinilen bilgiye göre, Mardin'den otomobiliyle yola çıkan ismi öğrenilemeyen bir kişi, seyahat sırasında yanında bulunan yılanının kafesinin açık kaldığını ve aracın ön konsol bölümüne girdiğini fark etti.
Bunun üzerine yılan sahibi Konya'da oto sanayiye giderek, iş yeri çalışanlarına ön konsol bölümünde bir canlı olduğunu ve çıkarmak için bunu sökmelerini söyledi. Canlıyı fare zanneden iş yeri çalışanları daha sonra bunun yılan olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.
Çalışanlar uzun uğraşlar sonucunda yılanı çıkararak sahibine teslim etti. Yılanın araçtan çıkarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yılanın araçtan çıkarıldığı ve sahibine teslim edildiği görülüyor. Yılanına kavuşan sahibinin ise yılanı alıp sevmesi ve verdiği ilginç tepki de kayıtta yer alıyor.