Beslediği yılan arabaya saklandı! Sahibi yılanına kavuştu





İş yeri ustalarından Musa Topdaş yaşanan olayı anlatarak, "Müşterimiz geldi. Arabanın içinde bir canlı olduğunu, bize arabanın ön konsolunu sökmemizi söyledi. Biz de yardımcı olalım dedik. Ama içinde ne tür bir canlının olduğunu bilmiyorduk. Fare zannettik. Daha sonra müşteri bize 'içinde yılan var' dedi. Biz de sökmeden çıkarabilirsek bir bakalım dedik.



Ondan sonra arabanın kilometre saatini söktük. O şekilde halletmeye çalıştık, ama hayvan çıkmadı, çok sıkışmıştı. Söktükten sonra sahibi hayvanı kendi eliyle çıkardı. Ondan sonra tekrar yerine taktık ve gönderdik" dedi.

Yılan olduğunu duyunca korktuklarını belirten Topdaş, "İlk başta korkmadık değil. Elimle çıkarmaya çalışıyordum, ölü fare zannetmiştim, ama yılanmış. Zehirsiz olduğunu öğrenince sökelim, yeniden takalım dedik. Adam Mardin'den buraya gelinceye kadar hayvanın kafesi açık kalmış. Biz de burada yardımcı olduk" diye konuştu.