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    • Yaşam
    • 03.04.2022 06:01
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    • 03.04.2022 06:01
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    Çorum'da metruk binada yangın! Mahalleli sokağa döküldü

    Çorum'da gece saatlerinde 3 katlı bir metruk binada yangın çıktı. Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Metruk binada yangın! Mahalleli sokağa döküldü

    Çorum'da gece saatlerinde 3 katlı bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Çöplü Mahallesi Değirmen 2. Sokak'ta bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın madde bağımlıları tarafında kullanıldığı iddia edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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