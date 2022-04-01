Kastamonu Valiliği'nden 'Ezine Çayı' açıklaması: Bozkurt için risk söz konusu değil

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprü ulaşıma kapatıldı.
Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği bölgede Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan kar erimeye başlayınca çaydaki su seviyesi yükseldi.
Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.
İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden biri ile bazı köyleri ilçeye bağlayan Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Köylerin, Bayramgazi köyü mevkisindeki köprünün yerine alternatif yolları kullandığı öğrenildi.
Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
KASTAMONU VALİSİ DUYURDU: RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL
Kastamonu Valisi Avni Çakır konuya ilişkin açıklama yaptı.
Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu. Bozkurt için risk söz konusu değil" dedi.
Su seviyesinin dün ve bugün sabah itibarıyla biraz daha yükseldiğini belirten Çakır, "Su seviyesi biraz daha yüksek seviyeye geldi ama bu tehlike arz edecek bir boyutta değil. Biz zaten ekipman ve teknik elemanlarımızla suyun hem erime kaynağından hem şehir geçiş hattında kontrol altında tutuyoruz. Yeteri kadar iş makinası sahada mevcut." diye konuştu.