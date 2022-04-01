Kastamonu Valiliği'nden 'Ezine Çayı' açıklaması: Bozkurt için risk söz konusu değil

KASTAMONU VALİSİ DUYURDU: RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL

Kastamonu Valisi Avni Çakır konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu. Bozkurt için risk söz konusu değil" dedi.

Su seviyesinin dün ve bugün sabah itibarıyla biraz daha yükseldiğini belirten Çakır, "Su seviyesi biraz daha yüksek seviyeye geldi ama bu tehlike arz edecek bir boyutta değil. Biz zaten ekipman ve teknik elemanlarımızla suyun hem erime kaynağından hem şehir geçiş hattında kontrol altında tutuyoruz. Yeteri kadar iş makinası sahada mevcut." diye konuştu.