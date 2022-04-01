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    • Yaşam
    • 01.04.2022 19:29
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    • 01.04.2022 19:35
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    Kastamonu Valiliği'nden 'Ezine Çayı' açıklaması: Bozkurt için risk söz konusu değil

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprü ulaşıma kapatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kastamonu Valisi Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu. Bozkurt için risk söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

    Bozkurt’ta sel riski var mı?

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprü ulaşıma kapatıldı.

    Hava sıcaklığının 25 dereceye yükseldiği bölgede Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 1,5 metreyi bulan kar erimeye başlayınca çaydaki su seviyesi yükseldi.

    Geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından çayın Bozkurt'tan geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerinden su aşmaya başladı.

    İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan köprülerden biri ile bazı köyleri ilçeye bağlayan Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprü, yükselen su seviyesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Köylerin, Bayramgazi köyü mevkisindeki köprünün yerine alternatif yolları kullandığı öğrenildi.

    Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

    KASTAMONU VALİSİ DUYURDU: RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL
    Kastamonu Valisi Avni Çakır konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu. Bozkurt için risk söz konusu değil" dedi.

    Su seviyesinin dün ve bugün sabah itibarıyla biraz daha yükseldiğini belirten Çakır, "Su seviyesi biraz daha yüksek seviyeye geldi ama bu tehlike arz edecek bir boyutta değil. Biz zaten ekipman ve teknik elemanlarımızla suyun hem erime kaynağından hem şehir geçiş hattında kontrol altında tutuyoruz. Yeteri kadar iş makinası sahada mevcut." diye konuştu.

        TAHLİYE SÖZ KONUSU DEĞİL RİSK YOK
        Ezine Çayı kenarındaki evlerde herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını vurgulayan Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu." ifadesine yer verdi.

        Büzlerden yapılan geçici köprülerde tıkanma olduğunu belirten Çakır, "Biliyorsunuz afetten sonra büzlerden oluşturduğumuz 3 köprü yapıldı. Gözler küçük olduğu için su seviyesi yükselince üstünden akma yaptı. Köprünün üstünden suyun akması nedeniyle köprüler tedbir amaçlı taşıt trafiğine kapandı. Su seviyesi normal hale geldiğinde kısa sürede eski haline getireceğiz." dedi.

        Korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Çakır şunları kaydetti:

        "Şu an ne ilçe içinde ulaşım sorunu var, ne de şu aşamada suyun çevreye zararı söz konusu. Süreç ilgililer tarafından kontrol edilmekte. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Böyle bir durum söz konusu olsa biz zaten uyarılarımızı yaparız ama şu aşamada vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek bir konu yok. Su yağışa bağlı biraz yüksek akıyor ama bu da aslında miktar olarak fazla değil. Dere yatağında çalışma yaptığımız için dere yatağının tabanındaki malzeme nedeniyle su yüksekmiş gibi duruyor. Aslında miktar olarak akan su o kadar yüksek değil. Bozkurt için en ufak bir risk söz konusu değil."

        Diğer bölgelerdeki durum hakkında da bilgi veren Vali Çakır, "Hem İnebolu, hem de Özlüce ve İlişi köylerinde de dağdaki eriyen karları getiren dereler mevcut. Buralardaki süreçler de ilgililer tarafından takip ediliyor. Buralarda da tehlike söz konusu değil. Köprüler vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından kısa süreli araç trafiğine kapatılabilir ama afet boyutunda patlama yapacak tehlike yaratacak bir şey söz konusu değil. Bunlar sadece güvenlik amaçlı alınan tedbir. İnşallah bir iki gün içerisinde su seviyesinin de normale inmesini bekliyoruz." diye konuştu.
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