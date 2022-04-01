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    • Yaşam
    • 01.04.2022 20:37
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    • 01.04.2022 20:38
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    Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferleri iptal edildi

    Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Deniz ulaşımına fırtına engeli

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

    BOZCAADA VE GÖKÇEADA HATLARINDA İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?
    Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 06.00 ve 14.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 09.00 ve 19.00'daki seferler dışında tarifedeki diğer tüm seferler iptal edildi.

    Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 ve 19.00'daki seferlerin dışındakiler de aynı nedenle yapılamayacak.

    Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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    Haberler Yaşam Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada hatlarında feribot seferleri iptal edildi
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