İstanbul'da trajikomik olay! Sitede "hayalet komşu" paniği! Uzmanlar uyardı

ORTAK KARAR ALINABİLİR Mİ?

Avukat Göknur Mercan da kapıcı dairelerinin 'ortak alan' olduğunu ve bu yerlerle ilgili kararının oy birliği ile alınması gerektiğini söyledi.

Söz konusu kararların, Kat Malikleri Kurulu Toplantısı'nda oylanması gerektiğini belirten Mercan, toplantıya katılmayan ya da katılıp da olumsuz oy kullanan her kat malikinin kararı öğrenmesinden itibaren 1 ay içinde ve karar tarihinden başlayarak 6 ay içinde kararın iptali için dava açma hakkına sahip olduğunu söyledi.

"Usulüne uygun yapılmış bir Kat Malikleri Kurulu Toplantısı ve kesinleşmiş bir karar ya da tüm kat maliklerinin oy birliği ile alınmış bir karar yoksa alınan kararlar ve yapılan işlemler geçersizdir" diyen Avukat Mercan şunları söyledi:

"Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri suç ve cezanın şahsiliği ilkesidir. Bu kural gereğince kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. Eğer apartman/site yönetiminin kapıcı dairesinde meydana gelen suça iştirak hali söz konusu değilse, cezai anlamda herhangi bir yaptırımla karşılaşılması da mümkün değildir. Ancak yine de her somut olay kendi içerisinde değerlendirilmelidir."