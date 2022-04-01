İstanbul'da trajikomik olay! Sitede "hayalet komşu" paniği! Uzmanlar uyardı

Trajikomik olay geçtiğimiz ay Küçükçekmece'de 11 bloğun bulunduğu bir sitede meydana geldi. Gece yarısı siteye giren polis araçlarının seslerine uyananlar, bloklardan birinin zemin katında bulunan ve yıllardır boş olan bina görevlisi dairesindeki 3 gencin gözaltına alındığını gördü.
GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI
Gençlerden birinin uyuşturucu kullanan arkadaşıyla kavga ettiği ve diğer 2 arkadaşını polise ihbar ettiği anlaşıldı. Site sakinlerinin 'boş olduğunu' sandıkları dairedeki olayın gizemi ise ilerleyen saatlerde ortaya çıktı.
Site yöneticisinin o ve diğer iki blokta daha bulunan boş görevli dairelerini, 'gelir olsun' diye bölgede servis elemanı ve kurye olarak çalışanlara kiraya verdiği öğrenildi.
SİTE SAKİNLERİ VE YÖNETİCİLER KARAKOLLUK OLDU
Duruma tepki gösteren apartman sakinleri ertesi gün ise imza toplayarak site yöneticisinden şikayetçi oldu. Site yöneticisinin ise kendini "Ben gelir olsun diye bu daireleri kiraya verdim. Site yönetim kurulunun da haberi vardı. Gençlere de hiç kimseyi rahatsız etmemelerini söylemiştim" diye savunduğu öğrenildi. Site yönetimi ve site sakinleri arasındaki tartışma adliye koridorlarına taşınırken hukukçular, söz konusu olay ve benzerleri için dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Yönetimin sitede boş bulunan kapıcı dairelerini kiralamasını yorumlayan Avukat Serkan Günel, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. Maddesi'ne işaret etti ve bina görevlilerinin kullanımına tahsis edilen dairelerinin 'ortak' yerler olduğunu hatırlattı.