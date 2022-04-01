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    Hollanda' da Türk gazeteci ve kardeşine restoranda infaz

    Hollanda’nın Zwolle şehrinde Türkçe internet sitesi olan gazeteci Hüseyin Torunlar ve kardeşi Ali Torunlar, restoranda yemek yerlerken kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan teslim oldu.

    Acı gurbet!

    Hollanda'nın Zwolle şehrinde yaşayan ve Erzincanlı olan gazeteci Hüseyin Torunlar (62) ve kardeşi Ali Torunlar (57), önceki akşam McDonald's'a yemek yemeye gitti. İki kardeş yanlarına gelen bir kişi ile de sohbete girişti. Ancak o sırada elinde yemek tepsisi ile karşı masaya oturan uzun boylu ve paltolu saldırgan, tabancasını çekti. Peş peşe masadakilere ateş etti. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Dün öğle saatlerinde ise 32 yaşında olduğu bildirilen saldırgan polise gitti. Saldırının alacak- verecek yüzünden olduğu iddia edildi. Buna göre, Hüseyin Torunlar'ın şehirde karanlık işler yapan bir kişiye yüklü miktarda borcu olduğu, olay günü de alacaklısı ile konuşmak için kardeşini de yanına alarak restorana gittiği bildirildi. Saldırganı ise tanımadığı öğrenildi. Katil zanlısının, tetikçi olabileceği kaydedildi.



    Saldırı haberini alan gazeteci Hüseyin Torunlar ve Ali Torunlar'ın yakınları, olay yerinde sinir kirzleri geçirdi.

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