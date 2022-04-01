Çanakkale'de iddia yüzünden denize atlayarak boğulan Samet’in kardeşi Y.Ö. konuştu: Yalvarırım abi yapma

Çanakkale'nin Kilitbahir İskelesi'nde arkadaşıyla girdiği iddia sonrası, atladığı denizde boğulan 16 yaşındaki Samet Umut Öner'in olay sırasında kardeşi Y.Ö.'nün (14) de yanında olduğu ve ağabeyine "atlama" diye yalvardığı ortaya çıktı. Acılı baba Özgür Öner ise, iki oğlunun da özel okulda okuduğunu ve Samet'in para yüzünden suya atlamadığını öne sürerek "Paraya ihtiyacı olan bir çocuk değildi. Oğlum hiç uğruna öldü. Kardeşi atlamaması için yalvarmış ama dinlememiş" dedi. ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
HAYAT SİNYALİ!
Van'ın Gürpınar ilçesinde dün yabancı kayakçıların bulunduğu ekibin üzerine çığ düştü. Olayda çığ altında kalarak yaralanan İtalyan kayakçı 61 yaşındaki Paola Favero, belki hayatının en korkulu anlarını yaşadı. Yaralanan Favero için yardım istendi. Bunun üzerine jandarma helikopteri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye giderek İtalyan kayakçıyı aldı. İlk müdahalesi helikopterde yapılan Favero, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi sonrası taburcu edilen Favero: "GPS sinyali sayesinde bulundum. Hemen helikopterle gelip beni kurtardılar. Herkes çok ilgiliydi. Türkiye'ye tpeşekkürler." ASLIŞAH NARGÜL
'OKUMANIN YAŞI YOK'
Ağrı'da yaşayan Cezmi Gültekin okuma azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı. 26 yıl önce emekli olan 72 yaşındaki Cezmi Gültekin, "okumanın yaşı yoktur" diyerek hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezinde eğitime başladı. Yakınlarının eleştirilerine aldırış etmeyen Gültekin, "okumanın yaşı yoktur" diyerek okul sırasındaki yerini aldı.