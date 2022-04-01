Çanakkale'de iddia yüzünden denize atlayarak boğulan Samet’in kardeşi Y.Ö. konuştu: Yalvarırım abi yapma





ABD'Lİ PİPKİN'İN SIR SONU

ABD vatandaşı Joseph Miller Pipkin (38), geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da bir daire kiralayarak burada yaşamaya başladı. Önceki gün evinde ölü bulundu. Pipkin'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Pipkin'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından kesinleşeceğini belirtildi. Polis, ABD Başkonsolosluğu'nu ölüm olayı ile ilgili bilgilendirdi.



40 BİN YIL HAPSİ İSTENDİ

Thodex soruşturması bitti. 2 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Faruk Fatih Özer'e 40 bin 564 yıl istendi. Savcı ayrıca 20 kişi hakkında da iddianame düzenledi. 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talep etti.



ÇÖL TOZU UYARISI

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu, Türkiye'de etkili olmaya başladı. Uzmanlar uyardı: Sakın solumayın!



KULAĞINI KOPARDI

Sahipsiz köpek vahşeti Başakşehir'e uzandı. Otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Kulağından yaralandı.



VAKA SAYISI 14 BİN 336

Türkiye'de dün 272 bin 196 Covid- 19 testi yapıldı. 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.



KANLI HESAPLAŞMA

Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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