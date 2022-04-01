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    Çanakkale'de iddia yüzünden denize atlayarak boğulan Samet’in kardeşi Y.Ö. konuştu: Yalvarırım abi yapma

    Çanakkale’de iddia uğruna denize atlayan ve boğulan 16 yaşındaki Samet’in kardeşi Y.Ö. konuştu: ‘Yalvarırım abi, atlama’ dedim ama atladı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yalvarırım abi yapma

    Çanakkale'nin Kilitbahir İskelesi'nde arkadaşıyla girdiği iddia sonrası, atladığı denizde boğulan 16 yaşındaki Samet Umut Öner'in olay sırasında kardeşi Y.Ö.'nün (14) de yanında olduğu ve ağabeyine "atlama" diye yalvardığı ortaya çıktı. Acılı baba Özgür Öner ise, iki oğlunun da özel okulda okuduğunu ve Samet'in para yüzünden suya atlamadığını öne sürerek "Paraya ihtiyacı olan bir çocuk değildi. Oğlum hiç uğruna öldü. Kardeşi atlamaması için yalvarmış ama dinlememiş" dedi. ÜMİT ERKAN DEMİRCAN



    HAYAT SİNYALİ!
    Van'ın Gürpınar ilçesinde dün yabancı kayakçıların bulunduğu ekibin üzerine çığ düştü. Olayda çığ altında kalarak yaralanan İtalyan kayakçı 61 yaşındaki Paola Favero, belki hayatının en korkulu anlarını yaşadı. Yaralanan Favero için yardım istendi. Bunun üzerine jandarma helikopteri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye giderek İtalyan kayakçıyı aldı. İlk müdahalesi helikopterde yapılan Favero, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi sonrası taburcu edilen Favero: "GPS sinyali sayesinde bulundum. Hemen helikopterle gelip beni kurtardılar. Herkes çok ilgiliydi. Türkiye'ye tpeşekkürler." ASLIŞAH NARGÜL



    'OKUMANIN YAŞI YOK'
    Ağrı'da yaşayan Cezmi Gültekin okuma azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı. 26 yıl önce emekli olan 72 yaşındaki Cezmi Gültekin, "okumanın yaşı yoktur" diyerek hem hayalindeki elektrik tesisatçılığı mesleğini öğrenmek hem de lise diploması almak için Mesleki Eğitim Merkezinde eğitime başladı. Yakınlarının eleştirilerine aldırış etmeyen Gültekin, "okumanın yaşı yoktur" diyerek okul sırasındaki yerini aldı.



        KÖYÜ KÖPEKLER KURTARDI
        Kastamonu'nun Haydarlar köyünde çıkan yangında 7 tane ev, 7 tane ahır ve 1 tane cami kullanılamaz hale gelirken 12 tane büyükbaş hayvan telef oldu 1 traktör da tamamen kullanılamaz hale geldi. Kamil Aşçıoğlu'na ait kullanılmayan bir evde başlayan yangın kısa sürede etkisini artırdı. Köyde bulunan köpeklerin havlamaları üzerine uyanan köy sakini Ayhan Calayoğlu sokağa çıkarak bir yandan evde uyuyanları uyandırırken diğer yandan da itfaiyeyi aradı. İtfaiye de hızlı şekilde olay yerine geldi ve köyün tamamen yanmasını önledi. Köy halkı, kendilerini uyaran köpekler sayesinde can kaybının olmadığını söyledi. İLHAN DEMİRCİOĞLU



        4 GÜNDÜR KAYIPTI
        İstanbul Eyüpsultan'daki evinden 4 gün çıkarak ortadan kaybolan ve Kağıthane'de bir kafenin tuvaletinde önceki akşam ölü bulunan 26 yaşındaki Seher Akkoyun için Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Seher Akkoyun'un babası Emin Akkoyun, Saima Akkoyun yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Emin Akkoyun, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutun cenaze aracına konulması sırasında anne Saima Akkoyun ve yakınları son kez tabuta dokunarak gözyaşı döktü.



        MELİSA'MI YAŞATALIM
        İlik kanseri kızı Melisa Yetgin Elazığ'dan Ankara'ya çalışmaya giden baba Orhan Yetgin yardımseverlerden destek bekliyor. Baba, "Yurt dışından bin Euro'ya gelen iğnenin 660 Euro'sunu sağ olsun devlet karşılıyor. Kalanı için yardım istiyorum" dedi.



            SÖZÜN BİTTİĞİ YER
            Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktörü Bruce Willis, oyunculuğu bıraktı. Emmy ve Altın küre ödüllü 67 yaşındaki ünlü yıldızın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve "konuşamama" hastalığına yakalandığı açıklandı. Willis hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği hatırlatıldı.



            MALİKANEDE HIRSIZ ŞOKU
            İngiltere'nin Başkenti Londra Holland Park'taki David ve Victoria Beckham çiftinin 40 milyon sterlinlik malikanesinde hırsız şoku yaşandı. Ünlü çift uyurken boş olan bir yatak odasına maskeli hırsızlar girdi. Kale gibi korunan eve camı kırarak dalan hırsızlar, elektronik eşyaları ve özel
            tasarım mücevherleri çaldı. Yaklaşık 2 milyon sterlinlik mücevheri alıp kaçan azılı hırsızların hala yakalanamadığı bildirildi. Olay, ailenin oğlunun gece geç vakit eve gelmesiyle ortaya çıktı. Bu arada bölgede sık sık hırsızlık olaylarının meydana geldiği öğrenildi.



            42 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 42 milyon 345 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 543'er lira, 4 bilenler 700'er lira, 3 bilenler 37'şer lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                ABD'Lİ PİPKİN'İN SIR SONU
                ABD vatandaşı Joseph Miller Pipkin (38), geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da bir daire kiralayarak burada yaşamaya başladı. Önceki gün evinde ölü bulundu. Pipkin'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Pipkin'in kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından kesinleşeceğini belirtildi. Polis, ABD Başkonsolosluğu'nu ölüm olayı ile ilgili bilgilendirdi.

                40 BİN YIL HAPSİ İSTENDİ
                Thodex soruşturması bitti. 2 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Faruk Fatih Özer'e 40 bin 564 yıl istendi. Savcı ayrıca 20 kişi hakkında da iddianame düzenledi. 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talep etti.

                ÇÖL TOZU UYARISI
                Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu, Türkiye'de etkili olmaya başladı. Uzmanlar uyardı: Sakın solumayın!

                KULAĞINI KOPARDI
                Sahipsiz köpek vahşeti Başakşehir'e uzandı. Otobüs durağına yürüyen Nazif Şenyiğit, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Kulağından yaralandı.

                VAKA SAYISI 14 BİN 336
                Türkiye'de dün 272 bin 196 Covid- 19 testi yapıldı. 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.

                KANLI HESAPLAŞMA
                Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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                CHP’nin son rezilliği
                Haberler Yaşam Çanakkale'de iddia yüzünden denize atlayarak boğulan Samet’in kardeşi Y.Ö. konuştu: Yalvarırım abi yapma
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