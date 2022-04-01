Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.04.2022 20:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2022 20:09
    ABONE OL

    1 Nisan korona tablosu! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı

    Son dakika 1 Nisan korona tablosu... Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

    takvim.com.tr
    Düşüş sürüyor!

    Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

    31 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 MART 2022 KORONA TABLOSU

    29 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 MART KORONAVİRÜS TABLOUS

        27 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
            Başkan Erdoğan, Herzog ile görüştü
            Haberler Yaşam 1 Nisan korona tablosu! Sağlık Bakanlığı son koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı
                SON DAKİKA