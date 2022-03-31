👉Ramazan Bayramı hangi tarihte, hangi günler? 📣2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 🔎Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?



Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMLI VE ÖNEMİ



Bilindiği gibi, halk arasında "üç aylar" diye anılan "Recebü'l-ferd", "Şa'bânü'l-muazzam" ve "Ramazânü'l-mübârek" aylarının İslam dininde özel bir yeri vardır. İçerisinde "Regâib" ve "Mi'râc" kandillerinin bulunduğu ve Âdem aleyhisselam'dan beri kıymetli olan Recep ayı ile "Berât" kandilinin bulunduğu Şa'ban ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, dört gözle beklenen, ayların sultanı Ramazan ayı da idrak edilmiş ve 4 Aralık Çarşamba günü ise nihayete ermiştir. Dün 1 Şevval-i şerif (5 Aralık) Perşembe günü, Ramazan Bayramının 1. günü idi. Bugün ise bayramın 2. gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Allahü teala, necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun.