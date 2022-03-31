🙏2022 teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman başlıyor? Teravih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak.

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.