Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.04.2022 09:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2022 09:04
    ABONE OL

    🙏2022 teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman başlıyor? Teravih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    Teravih namazı ne zaman başlıyor? 🙏2022 teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mübarek Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve vatandaşlar pek çok sorunun cevabını öğrenmek istiyor. Önem verilen konular arasında teravih namazı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Teravih namazı ne zaman başlıyor?

    Müslüman vatandaşlar akşam saatlerinde yoğun bir şekilde teravih namazı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala heyecan dolu bekleyiş başladı ve pek çok sorunun yanıtı da merak konusu oldu. İbadetlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen İslam alemi teravih namazı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki 2022 teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    2022 TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın eğitim binasındaki konferans salonunda düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Pandemi sebebiyle iki yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarının camilerde cemaatle birlikte kılınacağını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyleyen Ali Erbaş, bu süreçte devam eden tedbirlere ve hassasiyetlere riayet edilmesi gerektiğini, cami ve mescitlerde alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edileceğini ifade etti.

    TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak.

    İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

    TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

    Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.

        (Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)

        Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

        Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

        İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

        Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

        Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

        Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

        İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

        Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

        Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

        Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yurt dışına mı kaçtı?
        Haberler Yaşam 🙏2022 teravih namazı camilerde kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman başlıyor? Teravih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?
            SON DAKİKA