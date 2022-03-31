Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.03.2022 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2022 18:11
    ABONE OL

    Oltaya gelmeyin! Emniyet uyardı: Sosyal medya dolandırıcılığına dikkat! WhatsApp üzerinden...

    Son dakika haberleri... Sosyal medyada oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa dikkat. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "oltalama" yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Unutmayalım ki sosyal medya şirketleri, kişilere sosyal medya üzerinden mesaj göndermezler. Ele geçirilen sosyal medya hesabınız olması durumunda gerek WhatsApp üzerinden gerekse sözlü olarak paylaşımlar yaparak bunu bildiriniz. En yakın kolluk kuvvetine ya da adli makamlara giderek şikayette bulununuz." ifadeleri kullanıldı.

    AA
    Oltaya gelmeyin!

    Sosyal medyada oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa dikkat.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "oltalama" yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

    İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

    O LİNKLERE TIKLAMAYIN
    "Sosyal medya hesaplarında telif hakkı nedeniyle hesabın kapanacağına dair gelen mesajlara, evde iş imkanı şeklinde olan sayfalara, düşük meblağlar ile yüksek kazançlar vaat eden paylaşımlara itibar etmeyin.

    'Hakkınızda şikayet var', 'Öğretmenim şikayet var', 'Doktorum şikayet var' 'Kadına şiddete hayır', 'Sokak hayvanlarına destek ol' şeklinde gelen linklere asla tıklamayın. Hesap bilgilerinizi bu linklere girmeyin.

    "SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERMEZLER"
    Unutmayalım ki sosyal medya şirketleri, kişilere sosyal medya üzerinden mesaj göndermezler.

        Ele geçirilen sosyal medya hesabınız olması durumunda gerek WhatsApp üzerinden gerekse sözlü olarak paylaşımlar yaparak bunu bildiriniz.

        En yakın kolluk kuvvetine ya da adli makamlara giderek şikayette bulununuz."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin’den Avrupa’ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...
        Haberler Yaşam Oltaya gelmeyin! Emniyet uyardı: Sosyal medya dolandırıcılığına dikkat! WhatsApp üzerinden...
            SON DAKİKA