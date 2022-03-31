Kadına şiddete geçit yok! Eşini bıçakla yaralayan cani adama 11 yıl 3 ay hapis cezası

Bir önceki celsede açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını yapması için söz verilen Burhan Ş, ailesinin yanında olmak istediğini dile getirerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

Burhan Ş'yi "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın cezasını eylem teşebbüs aşamasında kaldığından önce 15 yıla, daha sonra tahrik indirimi uygulayarak 11 yıl 3 aya düşürdü.