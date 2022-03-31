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    • Yaşam
    • 31.03.2022 15:55
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    • 31.03.2022 15:55
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    Kafenin tuvaletinde cesedi bulunmuştu! Genç kadına veda...

    Kağıthane'de 4 gündür kayıpken bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un cenzaesi Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Muş’un Varto ilçesine gönderildi.

    Kafenin tuvaletinde ölü bulundu! Genç kadına veda...

    Eyüpsultan'daki evinden 4 gün çıkarak ortadan kaybolan ve Kağıthane'de bir kafenin tuvaletinde dün akşam ölü bulunan Seher Akkoyun(26) için, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, Seher Akkoyun'un babası Emin Akkoyun, Saima Akkoyun yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Emin Akkoyun, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

    Tabutun cenaze aracına konulması sırasında anne Saima Akkoyun ve yakınları son kez tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazının ardından Muş'un Varto ilçesine gönderildi.
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