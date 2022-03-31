Kafenin tuvaletinde cesedi bulunmuştu! Genç kadına veda...

Eyüpsultan'daki evinden 4 gün çıkarak ortadan kaybolan ve Kağıthane'de bir kafenin tuvaletinde dün akşam ölü bulunan Seher Akkoyun(26) için, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.