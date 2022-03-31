İstanbul Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Yasak aşk iddiasına...

İstanbul'da, nalbur Ramazan Onat, cezaevinde koruma memuru olarak görev yapan arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır ile eşi Gülşen Onat'ı silahla öldürdükten sonra sokak ortasında yaşamına son verdi.
Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta önceki gece saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, Ramazan Onat, Metris Cezaevi'nde infaz koruma memuru arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır'la aracında bir araya geldi.
Bir miktar alkol alan ikili arasında tartışma çıktı, Onat, arkadaşı Çakır'ı silahla vurup araçtan attı. Ardından 500 metre yakındaki evine giden Onat, bu kez eşi Gülşen Onat'ı öldürdü. Ramazan Onat daha sonra başına dayadığı silahı ateşledi.