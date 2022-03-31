4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

Eyüpsultan'ta 4 gün önce kaybolan bir genç kız, Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Genç kızın cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıktı. Genç kızdan o andan itibaren haber alınmaması üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.