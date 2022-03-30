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    Meksika Michoacan'da yasa dışı horoz dövüşü bir katliama sahne oldu

    Meksika'nın sık sık vahşi çete katliamlarına sahne olan eyaleti Michoacan'da, bu sefer horoz dövüşü nedeniyle katliam oldu. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kartel-19!

    Meksika'nın sık sık vahşi çete katliamlarına sahne olan eyaleti Michoacan'da, yasa dışı horoz dövüşü bir katliama sahne oldu. Kentte uyuşturucu yollarının kontrolü için yerel çetelerle savaşan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin önemli bir üyesi, geçen haftaki horoz dövüşünde bir hile olduğunu iddia etti. Silahlanan çete üyeleri aynı dövüş ringine bu kez silahlarla geldi. Rakip kartelle bağlantıları olduğu iddiasıyla 3'ü kadın 19 kişiyi öldüren Jalisco Yeni Nesil Karteli, dün itibariyle kent- te horoz dövüşünü yasakladı. Michoacan'da, 11 Mart'ta da futbol sahasında incelemelerde bulunan Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı saldırıda ölmüştü. Başta suç çeteleri ve uyuşturucu kartellerinin çatışmalarıyla şiddet olaylarına sahne olan Meksika'da, son 16 yılda 340 bin kişinin cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.



    EYVAH ÇÖL TOZU
    Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yarından itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor. Çöl tozunun İstanbul dâhil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgesinde etkili olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, "Çöl tozlarının içerisinde bulunan çeşitli maddeler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Toz miktarının yüksek olduğu zamanlarda akciğer ve solunum yolları hastaları, kalpdamar hastaları ve migren hastaları havadaki tozdan olumsuz etkilenmekte ve hastalıkları tetiklenmektedir" dedi.
    Gül KİREKLO



    BİR ANLIK HATA: 3 ÖLÜ
    Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, aracıyla refüjde turunç toplayan kadınlara çarptı. Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı olay yerinde hayatını kaybetti. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. yönetimindeki bir başka otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.



        YAREN'İ GELDİ
        Bursa Karacabey'in Eskikaraağaç Leylek Köyü 11 yıllık masalsı bir dostluğa tanıklık etti. Balıkçı Adem Amca ile Yaren Leylek'in yıllar süren arkadaşlığı yüreklere işledi. Belgesel bile yapılan o dostluk, dünyayı mest etti. Herkesin merakla beklediği Yaren Leylek, bu yıl da balıkçının kayığına indi. Eşi Narin de önceki gün göçünü tamamlayıp Bursa'ya indi. Adem Yılmaz "Bugün Yaren'in eşi de kayığıma kondu. Şu anda benim bahçemdeki yuvadalar" dedi.



        SÖZ YARGIDA
        Hatice Kalaycı'nın kolonoskopi sırasında bağırsağı delindi. Yürüyemez hale geldi. Ailesi durumu savcılığa bildirdi. İstanbul'da yaşayan Hatice Kalaycı (52), 21 Mart'ta Şişli'deki özel bir hastaneye gitti. Kolonoskopi sırasında bağırsağı delindi. Yürüyemez hale geldi. Ailesi, durumu sacvılığa bildirdi. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Mehmet Gök'ün hastaya söyledikleri ise şoke etti: Yürümezsen yatağı sana satarım, evine gönderirim!
        DİLAN KAYA



        40 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 40 milyon 282 bin lira devretti. 5 bilenler 66 bin 47'şer lira, 4 bilenler 646'şar lira, 3 bilenler 35'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

        VAKA SAYISI 16 BİN 190
        Türkiye'de dün 288 bin 968 Covid-19 testi yapıldı. 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.



            TAKSEAMETRE 377 BİN LİRA
            Çevre 1 gemisi, İmamoğlu'nun emrine verildi. Başkan, trafiği aşabilmek için deniz yolunu tercih etti. Tekne için belediye şirketi İSTAÇ'la bir de sözleşme düzenlendi. Makam gemisine her ay 377 bin 783 lira kira ödendi.



            ANNA FERYAT!
            Ruslar, Ukrayna Dinyeper bölgesine de saldırdı. Bombalardan kaçarken Anna Yakhno'nun büyükannesi yaralandı, kurtarılamadı. Oğlu Sasha da kayıplara karıştı. 13 gündür oğlunu arayan genç kadın, "Oğlum 110 cm. uzun saçlı ve kahverengi gözlü. Ne olur bulun yavrumu" diye ağladı.



            ZÜĞÜRT MILYARDER
            Forbes verilerine göre 12.3 milyar dolar serveti bulunan Rus iş insanı Mikhail Fridman da yaptırımlardan nasibini aldı. Banka kartları iptal edildiği için Londra'daki evinde rehin kaldı. Yemek alabilmek ve taksiye binebilmek için İngiliz yetkililerin belli miktar parayı kullanımına açması gerektiğini söyleyen ünlü oligark "Kimseyi yemeğe çıkaramıyorum. Evde yemem gerekiyor. Fiilen ev hapsindeyim" ifadesini kullandı. Ukrayna doğumlu Rus ve İsrail vatandaşlığı bulunan Mikhail Fridman eşi Oksana ile 2015'ten beri Londra'da yaşıyor.



                TANK İSABET
                Ukrayna Gönüllü Kolordusu, Zaporizhzhia bölgesinde mevzilendi. Ruslar'a geçit vermedi. Tankla topla şehri korumak istedi. Onlarca kilo ağırlığındaki mermileri taşıyan gönüllü savaşçılar, ölümüne direndi. Ukraynalı askerin bu hareketi Çanakkale Savaşı'nda top mermisi taşıyan Seyit Onbaşı'yı hatırlattı.

                ZEHİRLİ BULGUR
                Kayseri'de bir ilkokulda etkinlik düzenlendi. Bulgur pilavından yiyen 250 öğrenci zehirlendi.

                KASAP USULÜ
                Samsun'da mezbaha çalışanları bıçak ve satırla düelloya tutuştu. Kasap Kubilay Özkök öldü.

                KİMYASAL KİRACI
                Bursa'da kiracı, mal sahibinden kaçtı. Bir varil zehri ise kapıya bıraktı. Kimyasal paniği yaşandı.

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                Kara Tahta başlıyor
                Haberler Yaşam Meksika Michoacan'da yasa dışı horoz dövüşü bir katliama sahne oldu
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