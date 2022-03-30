Meksika Michoacan'da yasa dışı horoz dövüşü bir katliama sahne oldu

Meksika'nın sık sık vahşi çete katliamlarına sahne olan eyaleti Michoacan'da, yasa dışı horoz dövüşü bir katliama sahne oldu. Kentte uyuşturucu yollarının kontrolü için yerel çetelerle savaşan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin önemli bir üyesi, geçen haftaki horoz dövüşünde bir hile olduğunu iddia etti. Silahlanan çete üyeleri aynı dövüş ringine bu kez silahlarla geldi. Rakip kartelle bağlantıları olduğu iddiasıyla 3'ü kadın 19 kişiyi öldüren Jalisco Yeni Nesil Karteli, dün itibariyle kent- te horoz dövüşünü yasakladı. Michoacan'da, 11 Mart'ta da futbol sahasında incelemelerde bulunan Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı saldırıda ölmüştü. Başta suç çeteleri ve uyuşturucu kartellerinin çatışmalarıyla şiddet olaylarına sahne olan Meksika'da, son 16 yılda 340 bin kişinin cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.