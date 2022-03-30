Meksika Michoacan'da yasa dışı horoz dövüşü bir katliama sahne oldu

Meksika'nın sık sık vahşi çete katliamlarına sahne olan eyaleti Michoacan'da, yasa dışı horoz dövüşü bir katliama sahne oldu. Kentte uyuşturucu yollarının kontrolü için yerel çetelerle savaşan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin önemli bir üyesi, geçen haftaki horoz dövüşünde bir hile olduğunu iddia etti. Silahlanan çete üyeleri aynı dövüş ringine bu kez silahlarla geldi. Rakip kartelle bağlantıları olduğu iddiasıyla 3'ü kadın 19 kişiyi öldüren Jalisco Yeni Nesil Karteli, dün itibariyle kent- te horoz dövüşünü yasakladı. Michoacan'da, 11 Mart'ta da futbol sahasında incelemelerde bulunan Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı saldırıda ölmüştü. Başta suç çeteleri ve uyuşturucu kartellerinin çatışmalarıyla şiddet olaylarına sahne olan Meksika'da, son 16 yılda 340 bin kişinin cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.
EYVAH ÇÖL TOZU
Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin yarından itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor. Çöl tozunun İstanbul dâhil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgesinde etkili olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, "Çöl tozlarının içerisinde bulunan çeşitli maddeler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Toz miktarının yüksek olduğu zamanlarda akciğer ve solunum yolları hastaları, kalpdamar hastaları ve migren hastaları havadaki tozdan olumsuz etkilenmekte ve hastalıkları tetiklenmektedir" dedi.
Gül KİREKLO
BİR ANLIK HATA: 3 ÖLÜ
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, aracıyla refüjde turunç toplayan kadınlara çarptı. Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı olay yerinde hayatını kaybetti. Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. yönetimindeki bir başka otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.