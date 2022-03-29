Zeliha Özdemir aynı ismi taşıdığı hakimin bilgilerini çalarak yalanın kitabını yazdı

Antalya'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir, sahtekarlığın tarihini yazdı. Zeliha Özdemir, kendisiyle aynı ismi taşıyan bir hâkimin bilgileriyle kendine sahte kimlik çıkardı. Hakim kartı ile kendi fotoğrafıyla kimlik hazırlayan, sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırıp otomobili için kasko indiriminden bile faydalanan sahte hâkim, Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme Hâkimi" diye tanıttı. Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer'le evlendi. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı. Hakkında 5 yıl hapsi istenen sahtekar kadının 14 yalan ise herkesi hayrete düşürdü.



İŞTE O YALANLAR:

Hukuk fakültesinde okudum.

Fakültede çok güzel günlerim geçti.

Babam da hakimdi.

Ben Hakim Zeliha Özdemir'im.

Çeşme'de hakimlik yaptım.

Çeşme'de iyi tanınırım.

Geçici görevle Antalya'ya atandım.

Birçok hakime davalar için fikir verdi.

HSK'da müfettişlik yaptım.

Çocuğum hasta.

Uzun süredir maaş alamadım.

Çok zor davalar üslendim.

Suçluyu hemen tanırım.

Ben hakimim kasko indirimim olacak tabi.

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