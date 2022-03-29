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    Şeyma Demir ve sevgilisi Hasan Aydoğan’ı kaçıran şüphelilerden kan donduran itiraf

    Şeyma Demir ve sevgilisi Hasan Aydoğan’ı kaçıran şüpheliler, yaşanan korkunç anları anlattı. Sami A. ve Şefik A., “Evet biz öldürdük, sonra nehre attık” dedi.

    Biz öldürdük

    Kırşehir'de cesedi elleri arkadan kelepçeli ve başından vurulmuş olarak Kızılırmak'ta bulunurken Şeyma Demir'in ön otopsisinde tecavüze uğradığı anlaşılırken kayıp Hasan Aydoğan'ın cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor. Şeyma Demir'in ölümü, Hasan Aydoğan'ın ise kaybolmasıyla ilgili Sami A. ve Şefik E., gözaltına alındı. Sami A. ve Şefik E.'nin Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde otomobilde bulunan Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra kendi araçlarına alarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyüne hareket ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra Kızılırmak Nehrine attıklarını itiraf etti. Kaybolan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun cenazesinin bulunduğu ile ilgili asılsız haberlerin yapıldığını belirterek, "Biz acımızla uğraşırken yalan haberlerle uğraşmayın" dedi.

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    Haberler Yaşam Şeyma Demir ve sevgilisi Hasan Aydoğan’ı kaçıran şüphelilerden kan donduran itiraf
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