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    Şanslı kedi çöp kutusunda bulundu! 9 bin km uçup sahibine kavuştu gönüllere taht kurdu

    Alanur Heidecker, ABD’den Türkiye’ye tatile geldi. Çöp kutusunda bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Ancak Boncuk isimli kedi 4 haftalık olduğu için uçağa binemedi. Terk etmek zorunda kaldığı yavruya 3 kahramanın yardımıyla kavuşabildi.

    Şans böyle pisi!

    Çöp kutusuna terk edilen yavru kedinin Türkiye'den ABD'ye uzanan hayat hikayesi yüreklere işledi. ABD Boston'da yaşayan Alanur Heidecker (12) ve annesi Şennur Çınar, ağustos ayında Gökçeada'ya tatile geldi. Alanur, çöp kutusunda bulduğu ve Boncuk adını verdiği kediyi hemen veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kısa süre sonra tatili biten anne kız, 4 haftalık olan Boncuk'u da ABD'ye götürmek istedi. Uçuş günü geldiğinde ikisi de şok geçirdi. Çünkü hava yolu şirketi sadece 10 haftadan büyük kedilere uçuş izni verdiğini söyledi! Boncuk'u Türkiye'de bırakmak zorunda kalan Alanur ile annesinin yardımına üç kahraman yetişti. Onlardan biri, Ozan Ulaşan isimli havalimanı görevlisiydi. Ulaşan, Boncuk'un her anını aileye bildirdi. Üniversite öğrencisi Aleyna Ergas da kedinin bakımını iki ay boyunca üstlendi. Hava yolu şirketlerinin şart gösterdiği süre dolduğunda uçuş görevlisi Tuğba, Boncuk'la birlikte ABD'ye giden uçağa bindi. Kediyi, Boston'daki aileye teslim etti. Anne Şennur Çınar, "İyi insanlar güçlerini birleştirerek Boncuk'u bize getirdi" dedi.



    İŞTE O KAHRAMAN
    Uçuş görevlisi Tuğba, 10 haftalık olan Boncuk'u Alanur Heidecker'a ulaştırdı. Kalpleri kazandı.



    Boncuk, kısa sürede ABD'deki hayatına alıştı. Anne kızın diğer kedisi olan Nar'la da iyi anlaştı.

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    Haberler Yaşam Şanslı kedi çöp kutusunda bulundu! 9 bin km uçup sahibine kavuştu gönüllere taht kurdu
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