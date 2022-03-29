Şanslı kedi çöp kutusunda bulundu! 9 bin km uçup sahibine kavuştu gönüllere taht kurdu

Çöp kutusuna terk edilen yavru kedinin Türkiye'den ABD'ye uzanan hayat hikayesi yüreklere işledi. ABD Boston'da yaşayan Alanur Heidecker (12) ve annesi Şennur Çınar, ağustos ayında Gökçeada'ya tatile geldi. Alanur, çöp kutusunda bulduğu ve Boncuk adını verdiği kediyi hemen veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kısa süre sonra tatili biten anne kız, 4 haftalık olan Boncuk'u da ABD'ye götürmek istedi. Uçuş günü geldiğinde ikisi de şok geçirdi. Çünkü hava yolu şirketi sadece 10 haftadan büyük kedilere uçuş izni verdiğini söyledi! Boncuk'u Türkiye'de bırakmak zorunda kalan Alanur ile annesinin yardımına üç kahraman yetişti. Onlardan biri, Ozan Ulaşan isimli havalimanı görevlisiydi. Ulaşan, Boncuk'un her anını aileye bildirdi. Üniversite öğrencisi Aleyna Ergas da kedinin bakımını iki ay boyunca üstlendi. Hava yolu şirketlerinin şart gösterdiği süre dolduğunda uçuş görevlisi Tuğba, Boncuk'la birlikte ABD'ye giden uçağa bindi. Kediyi, Boston'daki aileye teslim etti. Anne Şennur Çınar, "İyi insanlar güçlerini birleştirerek Boncuk'u bize getirdi" dedi.