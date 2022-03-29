Niğde'de 16 yıl önce kaybolan kadının öldürülüp parçalanarak su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı

Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve hakkında 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in durumunu şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerce yapılan araştırmalarda; kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer ile kavga ettiği ve olay gecesi Ali Başer'in Leşkırı Mevkisindeki tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı.