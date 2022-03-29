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    • Yaşam
    • 29.03.2022 16:41
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    • 29.03.2022 16:47
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    Kocaeli Körfez'de makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı! İşte o anlar

    Kocaeli Körfez'de yaşanan kaza kameralara yansıdı. Makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin, yolda seyreden iki otomobilin arasından geçerek sol şeride girmeye çalıştığı yer alıyor. Ancak sol şeritteki otomobili son anda fark ettiği görülen sürücünün, önce orta şeritteki otomobile çarptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, tıra arkadan çarptığı görülüyor.

    İHA
    Makas atmak isterken tıra arkadan girdi

    Kaza, Körfez ilçesi Barbaros mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi.

    Sol şeritteki otomobili son anda fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı ve makas atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

    Görüntülerde, hızla gelen otomobilin, yolda seyreden iki otomobilin arasından geçerek sol şeride girmeye çalıştığı yer alıyor. Ancak sol şeritteki otomobili son anda fark ettiği görülen sürücünün, önce orta şeritteki otomobile çarptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, tıra arkadan çarptığı görülüyor.

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    Taraflar arasında yakınlaşma arttı
    Haberler Yaşam Kocaeli Körfez'de makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü park halindeki tıra arkadan çarptı! İşte o anlar
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