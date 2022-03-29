İstanbul'da AVM'de izinsiz "diş temizliği" tartışması! Sosyal medyada bu görüntüler olay oldu

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı.

Tartışma anları öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.