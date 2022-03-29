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    • Yaşam
    • 29.03.2022 12:22
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    • 29.03.2022 12:22
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    Eyüpsultan'da drift yapan taksici kamerada! Sürücü yakalandı ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu

    İstanbul Eyüpsultan'da, trafikte taksiyle drift yaparak ilerleyen sürücü yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 9 bin 125 lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü B.Ç.'ye, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

    Taksicinin drifti pahalıya patladı

    Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde geçen Cumartesi saat 02.00 sıralarında taksi şoförü akan trafikte drift yaparak ilerlediği görüntüleri sosyal medyada yayınladı.



    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçerek, söz konusu sürücünün B.Ç. isimli taksi sürücüsü olduğunu tespit etti.



    B.Ç. Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince sürücü belgesi 2 ay süreyle iptal edilerek toplamda 9 bin 125 Lira idari para cezası kesildi.
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        Haberler Yaşam Eyüpsultan'da drift yapan taksici kamerada! Sürücü yakalandı ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu
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