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    • Yaşam
    • 29.03.2022 12:06
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    • 29.03.2022 12:10
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    100 lira için iddiaya girdi! Çanakkale'de denize atlayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

    Çanakkale'de yaşayan 16 yaşındaki Samet Umut Öner, iskelede arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada 100 lira için iddiaya girdi. Öner, ardından denize atladı ancak bir süre sonra gözden kayboldu. 20 dakika sonra denizden çıkarılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    DHA
    100 lira için canından oldu

    Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, iskelede birlikte oturup sohbet ettiği iki arkadaşıyla denize girip yüzeceği konusunda 100 liraya bahse girdi.

    Suya atlayan Öner, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşıyla, bu sırada iskelede bulunun bir kişi, Öner'i kurtarmak için denize girdi. Ancak Samet Umut Öner'e ulaşılamadı.

    İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla Öner'i bulup çıkardı. Ambulansa alınıp kalp masajı yapılan Samet Umut Öner, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Olayın ardından polis Öner'in arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, iskelede sohbet edip şakalaşırken iddiaya girdikleri, bunun üzerine Samet Umut'un yüzmek için denize atladığını, bir süre sonra da gözden kaybolduğunu söylediği belirtildi.
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        Haberler Yaşam 100 lira için iddiaya girdi! Çanakkale'de denize atlayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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