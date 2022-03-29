Eski sevgilisi Merve Kotan ile Ekim Türkmen’i öldüren Muhammet Gürsoy'a tarihi ceza

Olay, 15 Ağustos 2019'da saat 04.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Gürsoy, eski kız arkadaşı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile eğlenirken gördü. Öfkelenen Gürsoy, içeri girip Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Daha sonra dışarı çıkan Muhammet Gürsoy, ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra Kotan ve Türkmen'i durduran Gürsoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Merve Kotan ve Ekim Türkmen hayatını kaybetti, kaçan Muhammet Gürsoy ise yakalanıp tutuklandı. Gürsoy hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gürsoy'a 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Merve Kotan'ın avukatı Sibel Önder, "Bu karar, emsal teşkil etmektedir. Mahkeme arafından TCK'da yazan maddelerin kelimenin tam anlamıyla kullanması ve sanığa iyi hal indirimi yapmaması oldu. Kadın cinayetleri içinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet tarihte bir ilk" dedi
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ADIM ADIM YAKALANDI!
Konya'da bir hafta önce duvarını delip girdiği kuyumcudan altınları çalarak kayıplara karışan Hasan Caner Kuytu (30) ve altınlara satmasında yardımcı olan imam nikahlı eşi Sevda Kurtulmuş (23) gözaltına alındı. 4 saat boyunca dinlene dinlene soygunu gerçekleştirildiği öğrenilen sabıkalı hırsızı yürüyüşünden ve kıyafetinden tanınarak yakalandığı belirtildi. Yaklaşık 3,5 kilo altın çalan çiftin ihbarla yakalandığı iddiası ise yalanlandı. Kuytu, emniyetteki ilk ifadesinde altınları çaldığını ve beraber yaşadığı S.K'nin kuyumcuya giderek bir bölümünü bozdurduğunu itiraf etti.
Tolga YANIK
DENİZE DÜŞTÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İstanbul Rumeli Kavağı sahilinde sevgilisiyle tartıştığı için deniz kenarına gelen Muhammet Ali Eliaçık, suya düştü. Uzun süre denizde kalan ve hipotermi geçiren genç kendini kaybetti. Zamanla yarışan ekipler genci hastaneye yetiştirdi. Eliaçık'ın sağlık durumu iyi.