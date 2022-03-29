Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eski sevgilisi Merve Kotan ile Ekim Türkmen’i öldüren Muhammet Gürsoy'a tarihi ceza

    Eski sevgilisi Merve Kotan ile Ekim Türkmen’i öldüren Muhammet Gürsoy hakkında ilk kez verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet tarihe geçti. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mart tarihli TAKVİM gazetsi yurttan ve dünyadan haberler...

    Tarihi karar

    Olay, 15 Ağustos 2019'da saat 04.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Gürsoy, eski kız arkadaşı Merve Kotan'ı barda Ekim Türkmen ile eğlenirken gördü. Öfkelenen Gürsoy, içeri girip Kotan ve Türkmen ile tartıştı. Daha sonra dışarı çıkan Muhammet Gürsoy, ikiliyi bar yakınındaki parkta beklemeye başladı. Bir süre sonra Kotan ve Türkmen'i durduran Gürsoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Merve Kotan ve Ekim Türkmen hayatını kaybetti, kaçan Muhammet Gürsoy ise yakalanıp tutuklandı. Gürsoy hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gürsoy'a 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Merve Kotan'ın avukatı Sibel Önder, "Bu karar, emsal teşkil etmektedir. Mahkeme arafından TCK'da yazan maddelerin kelimenin tam anlamıyla kullanması ve sanığa iyi hal indirimi yapmaması oldu. Kadın cinayetleri içinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet tarihte bir ilk" dedi

    .

    ADIM ADIM YAKALANDI!
    Konya'da bir hafta önce duvarını delip girdiği kuyumcudan altınları çalarak kayıplara karışan Hasan Caner Kuytu (30) ve altınlara satmasında yardımcı olan imam nikahlı eşi Sevda Kurtulmuş (23) gözaltına alındı. 4 saat boyunca dinlene dinlene soygunu gerçekleştirildiği öğrenilen sabıkalı hırsızı yürüyüşünden ve kıyafetinden tanınarak yakalandığı belirtildi. Yaklaşık 3,5 kilo altın çalan çiftin ihbarla yakalandığı iddiası ise yalanlandı. Kuytu, emniyetteki ilk ifadesinde altınları çaldığını ve beraber yaşadığı S.K'nin kuyumcuya giderek bir bölümünü bozdurduğunu itiraf etti.
    Tolga YANIK



    DENİZE DÜŞTÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
    İstanbul Rumeli Kavağı sahilinde sevgilisiyle tartıştığı için deniz kenarına gelen Muhammet Ali Eliaçık, suya düştü. Uzun süre denizde kalan ve hipotermi geçiren genç kendini kaybetti. Zamanla yarışan ekipler genci hastaneye yetiştirdi. Eliaçık'ın sağlık durumu iyi.



        KÖPRÜDEN GEÇMEDİM!
        Isparta Eğirdir'e bağlı Gökçehüyük köyünde çiftçilik yapan 11 çocuk annesi Emine Tüzün'e, 10 EE 111 plakalı traktörüyle İstanbul'da 6 kez köprülerden, 3 kez de otoyoldan ücret ödemeden geçiş yaptığı gerekçesiyle 476 lira 25 kuruş ceza tutanağı gönderildi. Gelen tutanakla neye uğradığını şaşıran kadın, "Traktörle Isparta'dan İstanbul'a nasıl gideyim?" diyerek duruma tepki gösterdi. Cezaya itiraz etmeye hazırlanan Tüzün, "İstanbul'a son 10 yılda üç kez gittim. Traktörle değil, oğlumun arabasıyla gittik" dedi.



        270 MİLYAR DOLARLIK YALNIZLIK
        Teknoloji milyarderi Elon Musk, Business Insider'a röportaj verdi! Son sevgilisi şarkıcı Grimes'tan ayrılan 270 milyar dolarlık Musk, malikhanesinde yalnız olduğunu söyledi. "Yalnızım ve köpeğim bile evde değil. Çok üzgünüm" diye ağladığını kaydetti. Gözyaşlarını da 100 sterlinlik bir banknotla sildiği öğrenildi.



        ASIRLIK MİSAFİRLER YİNE GELDİ
        Sivas'ın "Leylekli köyü" olarak da bilinen Göydün'de yaklaşık bir asırdır misafir olan leylekler yine geldi. Her zaman olduğu gibi bir aile caminin, diğeri kilisenin çatısına yerleşti. Köy sakinlerinden Nutullah Akalan, "Bu sene sayıları çoğaldı. 4-5 senedir 6-7 çift olarak geliyorlar" dedi.



            NARİN ANNE!
            Irak sınırına sıfır noktada yer alan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan 29 yaşındaki Cevahir İlhan, üniversiteyi bitirdikten sonra doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Sınır köyünde annesi ilke yaşayan Cevahir, her gün dağ, bayır gezip bulduğu yaban hayvanları tedavi ediyor ve doğaya salıyor. Cevahir İlhan, 'doğa ve yaban hayat benim artık bir yaşam şeklim oldu' diyerek, daha öncede yaralı bulduğu Sincap, Baykul ve Kekliği tedavi ettiğini söyledi. Son olarak daha yeni doğan bir yaban keçisini evde biberon ile beslediğini ifade eden doğa dostu Cevahir İlhan, "Geçen yıl Mayıs ayında annesini kaybetmiş bir dağ keçisi buldum. Küçük yaraları vardı, tedavi ettim. Banyosunu yaptırdım, evde biberon ile besledim. 8 aylık olan keçiyi doğaya saldım, ancak bir süre sonra geri eve geliyor" dedi.



            SEVGİLİDEN ŞOK İDDİA
            Manken Furkan Can Ağca'nın sevgilisi Gülden Kaygın, yaşadıkları tartışma sırasında öldüresiye darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Ağca'nın boynunu sıkarak kendisini öldürmeye çalıştığını ve otel görevlileri sayesinde kurtulduğunu iddia eden genç kadın, müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaması için sevgilisinin kardeşine bir de para gönderdiğini söyledi.
            Dilek YAMAN DEMİR



            100 YAŞINDA DİPLOMA ALDI
            ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan 101 yaşındaki Merrill Pittman Cooper, lise diploması aldı. Başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen lise diploması olmadığı için sürekli pişmanlık duyduğu öğrenilen Cooper için ailesi özel bir hazırlık yaptı. Cooper'ın ailesi 2018 yılında, Jefferson County Schools'a ulaştı. Harpers Ferry Ulusal Tarih Parkı, Storer College Ulusal Mezunlar Derneği ve Batı Virginia Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Cooper'ın lise diploması hayali gerçek oldu.



                500 YILA SAYGISIZLIK
                Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Geç Roma döneminde tüf kayaların oyulması ile inşa edilen İndağı Kaya Mezarları, yaklaşık bin 500 yıllık tarihi ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Kastamonu-Çankırı karayolu üzerinde bulunan tepedeki İndağı Kaya Mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. İçerisinde kilise, odalar ve çok sayıda mezarın bulunduğu kaya mezarları, 1995 yılında 1. derece sit alanı arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Ancak önceki gün kaya mezarları ve şapelin duvarları sprey boyayla tahribata uğratıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



                KADIN HAKLI!
                Son dönemlerde sık sık gündeme gelen köyde yaşamla ilgili eşler arasında yaşanan polemik boşanma davasına konu oldu. Konya'da merkeze yakın bir köye tayini çıkan din görevlisi, eşinin köyde yaşamayı istememesi üzerine boşanma davası açtı. Davayı kabul eden ve eşit kusurlu oldukları gerekçesiyle çiftin boşanmasına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay, erkeğin kadını köyde yaşamaya zorlamayacağını belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.
                Halit TURAN



                42 MİLYON TL DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 42 milyon 223 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 811'er lira, 3 bilenler 144'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                    235 BİN LİRA DEVRETTİ
                    10 bilen çıkmayınca 235 bin lira devretti. 9 bilenler 5 bin 146'şar lira, 8 bilenler 280'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 8 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                    ANNESİNE ŞİFA OLDU
                    Serap Kınalı, 3 aylık hamileyken meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi görürken Şifanur'u dünyaya getirdi. Kısa süre önce de hastalığı yendi.
                    Edirne'de yaşayan Serap Kınalı (35), geçtiğimiz yıl 3'üncü bebeğine hamile olduğunu öğrendi. Ancak hamileliğinin üçüncü ayında meme kanseri olduğunu öğrendi. Önce operasyonla kanserli doku ve koltuk altındaki etkilenen lenfler temizlendi. Ardından bebeğe zarar vermeyecek olan ilaçlarla kemoterapi tedavisine geçildi. Gebeliğin dokuzuncu ayında, ilaç tedavisine ara verildi. Bu sırada, Şifanur dünyaya geldi. Kızını 1.5 ay emzirebilen Serap Kınalı, daha sonra tedavisine devam etti. Kısa süre önce de kanseri yendiğini öğrendi. Bebeğine ve sağlığına kavuşan genç kadın, "Bebeğime sağlıkla kucağıma alınca yaşadığım tüm korkuları ve zorlukları unuttum. Şifanur'u diğer kızlarım gibi emzirebilmek mutluluk verici. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi.
                    DİDEM SEYMEN



                    BULGELİSTAN!
                    Ramazan'a sayılı günler kala Bulgaristanlı vatandaşlar, Edirne'ye akın etti. Tur otobüslerinde yer kalmazken çarşı pazarda iğne atılsa yere düşmedi. Edirne'ye alışveriş için giden Bulgar turist Elena Cristina, "Gün içinde alışveriş yaptık. Yemek yedik. Türkiye'yi seviyoruz yemekler harika, insanlar da çok güzel ve sıcak davranıyor" dedi.



                        DR. SAPIK
                        İstanbul'da üniversiteli Hatice B., 2017'den beri psikolojik destek almak için ünlü Dr. Mustafa Ö.'ye gitti. Görüşmeler, COVİD-19 nedeniyle online devam etti. Ancak geçtiğimiz gün Mustafa Ö., genç kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bunun üzerine genç kadın, sapık dokturu savcılığa şikayet etti. Doktora cinsel taciz suçundan dava açılmasına karar verildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.
                        DİLEK YAMAN DEMİR

                        DİKKATSİZLİK CAN ALIYOR
                        Iğdır'dan Ankara'ya giden otobüs Erzincan'da şarampole yuvarlandı. 2 kişi öldü, 7'si ağır 32 kişi yaralandı. Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu 24 yaşındaki Serhat Sırlan öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Seydişehir'deki kazada ise şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü. İstanbul Kadıköy'deki zincirleme kazada; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

                        CİNAYETİ ÖNLEDİ AYAĞINDAN VURULDU
                        Adana'da eniştesi Ramazan Urhan tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan polis memuru Ramazan Yıldırım'ın, kadın cinayetini önlediği ortaya çıktı. Ramazan Urhan'ın, kendisini terk edip boşanma davası açan eşini öldürüp, çocuklarını da kaçırmak istediği, ancak Yıldırım'ın onu engellediği öğrenildi. Ayağından vurulan Yıldırım'ın tedavisi sürerken, polis her yerde Urhan'ı arıyor.
                        Murat KARAMAN

                        VEFAT SAYISI 61'E DÜŞTÜ
                        Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 Covid-19 testi yapıldı. 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 18 bin 526 oldu.

                        SEVDA'NIN SON VURUŞU
                        Konya'da kuyumcu soyan çift yakalandı. 3.5 kilo altını Hasan Kuytu'nun çaldığı, eşi Sevda'nın bozdurduğu anlaşıldı.

                        KÖY HAYATI BOŞATTI
                        Konya'da memurun tayini köye çıktı. 30 yıllık eşi "Ben orada yaşayamam" deyip boşadı. Yargıtay da onayladı.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
                        Haberler Yaşam Eski sevgilisi Merve Kotan ile Ekim Türkmen’i öldüren Muhammet Gürsoy'a tarihi ceza
                            SON DAKİKA