Eski sevgilisi Merve Kotan ile Ekim Türkmen’i öldüren Muhammet Gürsoy'a tarihi ceza





NARİN ANNE!

Irak sınırına sıfır noktada yer alan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan 29 yaşındaki Cevahir İlhan, üniversiteyi bitirdikten sonra doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Sınır köyünde annesi ilke yaşayan Cevahir, her gün dağ, bayır gezip bulduğu yaban hayvanları tedavi ediyor ve doğaya salıyor. Cevahir İlhan, 'doğa ve yaban hayat benim artık bir yaşam şeklim oldu' diyerek, daha öncede yaralı bulduğu Sincap, Baykul ve Kekliği tedavi ettiğini söyledi. Son olarak daha yeni doğan bir yaban keçisini evde biberon ile beslediğini ifade eden doğa dostu Cevahir İlhan, "Geçen yıl Mayıs ayında annesini kaybetmiş bir dağ keçisi buldum. Küçük yaraları vardı, tedavi ettim. Banyosunu yaptırdım, evde biberon ile besledim. 8 aylık olan keçiyi doğaya saldım, ancak bir süre sonra geri eve geliyor" dedi.