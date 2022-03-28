Beyaz Türkler Miami’ye akın etti! Gizemli bir isim yeni tamamlanan rezidansın çatı katına 17 milyon dolar ödedi

Beyaz Türkler, ABD'yi yeniden fethetti! Gözlerini Miami'ye dikti! Yatırımlarını yurt dışında değerlendirmek isteyen ünlü isimler, özellikle tatillerde sıkça tercih ettikleri Florida'ya akın etti. Şu ana kadar bölgede 100 bin Türk'ün ev aldığı belirlendi. Milyon dolarlık yatırımlarıyla Miami'yi hareketlendiren Türkler, yabancı basının da ilgisini çekti. ABD basını, Miami'de artık neredeyse Türkçe konuşulduğunu ve Türk müziklerinin bile dinlendiğini söyledi. Hal böyle olunca, bölgede Türk emlakçı sayıları bile yükseldi! Emlakçılar, kalabalık Türk ailelerinin genellikle sahil kesimlerini tercih ettikleri ve çok odalı lüks villaları ya da rezidans dairelere yöneldiklerini söyledi. Türklerin en çok tercih ettiği yapıların başında ise Güney Florida'daki rezidans Armani Casa geldi. Lüks rezidansın çatı katı dairesini satın alan gizemli Türk tam 17 milyon dolar ödedi!