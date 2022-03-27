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    • Yaşam
    • 28.03.2022 00:47
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    • 28.03.2022 01:02
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    Son dakika haberi... Erzincan - Erzurum karayolunda otobüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberi... Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 1 ölü 33 yaralı olduğu tespit edildi. Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

    AJANSLAR
    Erzincan - Erzurum karayolunda facia

    Son dakika haberi... Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

    Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

    Kazada sonucunda 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

    Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye ulaşan ekipler, bazı yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

    Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika haberi... Erzincan - Erzurum karayolunda otobüs şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var
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