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    Tartışmaya başlayan çiftin sonu kötü bitti! Bıçağı alan Yusuf Karayün karısı Aynur Karayün'ü 5 kez bıçakladı

    Yusuf Karayün, eşi Aynur Karayün’le tartışmaya başladı. Bir anda öfkelenen emekli öğretmen, mutfaktan kaptığı bıçakla eşini 5 kez bıçakladı. Talihsiz kadın can verirken, cinnet getiren adam intihara kalkıştı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    B’eş’ bıçak!

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 70 yaşındaki emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi 62 yaşındaki Aynur Karayün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, mutfaktan bıçağı aldı. Eşini beş kez bıçaklayan Yusuf Karayün, yaralı halde polisi arayıp kendisini ihbar etti. Ardından intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aynur Karayün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Karayün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çiftin birbirlerine son derece saygılı oldukları öğrenildi.



    SOKAKTA ŞİDDET
    CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, Bodrum'da trafikteki tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı takip ederek darbetti. Tekinkaya, "Kendimi çok kötü hissettim. Yaralandım. Moralim bozuldu, hala boynumda bir el hissediyorum. Olayın travmasını atlatamadım. Kadına saygısı yok bu kişilerin. CHP üyesi bu kişi, bunlar kadınlar gününde gül dağıtıyorlar içlerinden biri de bana şiddet uyguluyor" dedi. HAYRETTİN ŞAŞMAZ



    ANKARA'DAN CENAZESİ GELDI
    İnternetten beğenip kaporasını ödediği aracı almak için Cizre'den Ankara'ya giden Hüseyin Angı, dolandırıcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hüseyin Angı'nın Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından cebindeki 40 bin lira gasp edildikten sonra silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağabeyinin dolandırıcı çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ahmet Angı, "İnternetten beğendiği 150 bin liralık aracı almak için 2 bin TL kaparo ödemişti ve üzerinde de 40 bin TL nakit para vardı. Ankara'ya indikten sonra haber alamayınca savcılığa ve emniyete başvurup kayıp başvurusunda bulunduk. Fail ve faillerin bir an önce yakalanıp adalet önünde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" dedi. İki çocuk babası Angı'nın cenazesi Şırnak'ın Cizre İlçesinde toprağa verildi. Talihsiz adamın, doğuştan kistik fibrozis hastalığı olan 8 aylık kızı Ayperi Angı'yı ayda 2 kez Diyarbakır'a hastaneye götürdüğü, bu nedenle araba almak istediği öğrenildi.
    Abidin YEL



        KURYENİN ACI SONU
        Antalya Kepez'de, önceki gün 17.00 sıralarında bir marketten çöpleri alan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çöp kamyonu, geri manevra ile caddeye çıktı. Önündeki aracın geçmesini bekleyen sürücü sağa manevra yapıp, karşı resmi kurumdaki çöpleri almak için dönüş yaptı. Bu sırada Namık Kemal Bulvarı istikametine motosikletiyle seyir halinde bulunan kurye Ahmet Karasu (22), kamyona çarptı. Kamyonun altında kalan kasklı sürücüyü görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kamyonun altından çıkarılan genç ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



        İNCE DÜŞÜNCE
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 yıl önce Obezite Kampı açtı. 320'den fazla kişi, burada adeta komando eğitimi gibi verilen destekle amaçladığı kilo kaybına ulaşarak daha sağlıklı bir bedenle tanıştı. Burç ormanındaki eşsiz kampta alanında uzman doktor ve diyetisyen ekip tarafından özgün tedavi yöntemleri uygulandı. Hastaların gün içerisinde ateş, nabız, tansiyon ve kan şekerleri düzenli olarak takip edilerek beslenme programları hazırlandı. Bunun yanında diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor eğitmenlerince katılımcılara destek sağlandı.



        MASKE DÜŞTÜ
        İstanbul Pendik durağındaki Marmaray treninde önceki akşam maske takan kadın yolcu, maskesi takılı olmayan başka bir yolcuyu uyardı. İkili arasında tartışma yaşandı. Maske takmayan yolcuya tepki gösteren kadın, güvenlik görevlilerine, "Bu kişi benim için tehlike arz ediyor. Almanızı istiyorum. Şikayetçi olmayacağım" ifadesini kullandı. Yaşanan tartışma cep telefonlarına yansıdı.



            JAPON İŞİ!
            Japon Yuji Umeji, 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Kadıköy'de, sokak lezzeti olan kelle söğüşün tadına baktıktan sonra bu işi yapmaya karar verdi. Ayda en az 3 kez kelle söğüş yiyen Umeji, sonunda yemeğin nasıl yapıldığını öğrenmek istedi. Bunun üzerine meşhur söğüşçü Muammer Aksoy'un yanında işe girdi. İşin inceliklerini öğrendi. Bir yıl önce de Kadıköy'de dükkan açıp kendi hazırladığı söğüşü, müşterilerine yedirdi.



            KARADA YUNUS WAR
            Karadeniz'de ve önceki gün de Eyüp sahillerinde karaya vuran ölü yunuslar, herkesi tedirgin etti. Uzmanlar bu ölümlerin, balıkçılık etkileşimine bağlı olarak ağda boğulma olduğunu bildirdi. İklim etkisi, olağandışı gemi trafiği, balık göçleri, kuzeydeki yoğun sualtı/ su üstü askeri faaliyetlerden (Rusya- Ukrayna savaşı) dolayı yunusların güneye güvenli kıyılara inmiş olabileceği bildirildi.
            Bulut YAMANDAĞ



            KAYIP AŞIKLAR
            Kırşehir'de Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) dün 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde tespit edildi. Araçta aşıklara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta da bulundu.



                KORKU FİLMİ GİBİYİM
                Bir zamanlar dünyanın en çok aranan top modeliydi. Kanadalı model hep güzel kalmak için hayatını kararttı. Yağ aldırma operasyonu, gerdirme ve yanlış tedaviler sonucunda 18 kilo alan Evangelista, yakın bir arkadaşına içini döktü. Bir radyo programına katılan 56 yaşındaki model, "Estetik çoğu zaman faciayla sonuçlanıyor. Belki bir süre kendisini harika hissediyorsunuz ama kusursuz işleyen makinenin sistemini bozmuş oluyorsunuz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor. Cildiniz daha çabuk yaşlanıyor, çok hızlı şekilde kilo alıyorsunuz. Bunu engellemek için yeni ameliyatlarla aslında yaşarken ölüyoruz. Estetikle yaşamak aslında yavaş yavaş ölmektir. Eski fotoğraflarıma bakmaya korkuyorum. Büyük bir depresyon yaşıyorum. Ancak bunu da atlatmak için savaşacağım. Çünkü 15 yaşındaki oğluma söz verdim" dedi.



                EN GÜZELİ VANLI MİA
                Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. 32 kedi yarışırken, vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedisi birinci oldu.



                40 METREDEN YERE ÇAKILDI
                Eğlence merkezlerinde ölümler artmaya başladı. Bon örnek ABD'nin Orlando kentinden geldi. Icon Park'a giden 14 yaşındaki Tire Sampson, 40 metrelükseklikteki 'serbest düşüş' platformundan yere çakıldı ve öldü. Eğlence merkezi kapatılırken, aile isyan etti.



                    41 MİLYON DEVRETTİ
                    6+joker bilen çıkmayınca 41 milyon 256 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 296'şar bin lira, 4 bilenler bin 427'şer lira, 3 bilenler 111'er lira, 2 bilenler ise 12'şer lira alacak.



                    HAVA DURUMU
                    Mart ayının bitmesine sayılı günler kala hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceye çıktı! Vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne aktı. Kimi, 18 dereceyi bulan denize atladı, kimi de kumların üzerine uzandı. Kitap okudu, yoga yaptı. Doğuda ise yine kar çilesi vardı. Muş'ta günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.



                    MUTLULUĞA EREN
                    Amasya'da amatör futbolcu Eren Bulut (15), 14 Ocak'ta kaza geçirdi. Tren raylarına sıkışan sağ ayağı, bilek kısmından kesildi. Çok sevdiği takımına veda etmek zorunda kalan Eren'den güzel haber geldi. Protez ayağına kavuşan genci dün takımının idmanına gitti. "Hedefim Ampute Milli Takımı'na girmek" dedi.

                    VAKA SAYISI 13 BİN 849
                    Türkiye'de dün 267 bin 848 Covid-19 testi yapıldı. 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu.

                    BÜYÜK ORTAKLIK ÇATIŞMAYLA BİTTİ
                    Adana'da 24 yaşındaki Ahmet Ö. ile 22 yaşındaki Atakan A., spor salonu açmaya karar verdi ve bunun için de ortak oldukları Erdem K.'ya 22 bin lira ödeme yaptı. İşyeri belirlenen tarihte açılmayıp, paralarını da geri alamayan iki arkadaş, Erdem K.'dan hesap sordu. Bu durum, husumete dönüştü; taraflar arasına silahlı kavga çıktı. Olaylarda 4 kişi yaralandı.
                    Ziya RAMOĞLU

                    GÖRÜNMEZ KAZA
                    Aydın'ın Nazilli'de yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin Ekin yönetimindeki 09 H 8185 plakalı TIR çarptı. Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine alan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çankaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

                    4 EL ATEŞ ETTİ
                    Trabzon Akçaabat'ta O.K., seyir halindeyken duran cipe tabancayla ateş ett. Olayda cipin sürüüsü Serkan T. (42), bacağından yaralandı. Şüpheli de bindiği taksiyle kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan O.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

                    ÇOK SICAK OLACAK
                    Meteorolojİ uyardı: Hava sıcaklığı hafta ortasından itibaren artacak. Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak.

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                    CHP’deki adaylık kavgasına Eren Erdem’den destek
                    Haberler Yaşam Tartışmaya başlayan çiftin sonu kötü bitti! Bıçağı alan Yusuf Karayün karısı Aynur Karayün'ü 5 kez bıçakladı
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