Tartışmaya başlayan çiftin sonu kötü bitti! Bıçağı alan Yusuf Karayün karısı Aynur Karayün'ü 5 kez bıçakladı





KORKU FİLMİ GİBİYİM

Bir zamanlar dünyanın en çok aranan top modeliydi. Kanadalı model hep güzel kalmak için hayatını kararttı. Yağ aldırma operasyonu, gerdirme ve yanlış tedaviler sonucunda 18 kilo alan Evangelista, yakın bir arkadaşına içini döktü. Bir radyo programına katılan 56 yaşındaki model, "Estetik çoğu zaman faciayla sonuçlanıyor. Belki bir süre kendisini harika hissediyorsunuz ama kusursuz işleyen makinenin sistemini bozmuş oluyorsunuz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor. Cildiniz daha çabuk yaşlanıyor, çok hızlı şekilde kilo alıyorsunuz. Bunu engellemek için yeni ameliyatlarla aslında yaşarken ölüyoruz. Estetikle yaşamak aslında yavaş yavaş ölmektir. Eski fotoğraflarıma bakmaya korkuyorum. Büyük bir depresyon yaşıyorum. Ancak bunu da atlatmak için savaşacağım. Çünkü 15 yaşındaki oğluma söz verdim" dedi.