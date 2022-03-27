Tartışmaya başlayan çiftin sonu kötü bitti! Bıçağı alan Yusuf Karayün karısı Aynur Karayün'ü 5 kez bıçakladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 70 yaşındaki emekli öğretmen Yusuf Karayün ile eşi 62 yaşındaki Aynur Karayün arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yusuf Karayün, mutfaktan bıçağı aldı. Eşini beş kez bıçaklayan Yusuf Karayün, yaralı halde polisi arayıp kendisini ihbar etti. Ardından intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aynur Karayün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı halde Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karayün ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Karayün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çiftin birbirlerine son derece saygılı oldukları öğrenildi.
SOKAKTA ŞİDDET
CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, Bodrum'da trafikteki tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı takip ederek darbetti. Tekinkaya, "Kendimi çok kötü hissettim. Yaralandım. Moralim bozuldu, hala boynumda bir el hissediyorum. Olayın travmasını atlatamadım. Kadına saygısı yok bu kişilerin. CHP üyesi bu kişi, bunlar kadınlar gününde gül dağıtıyorlar içlerinden biri de bana şiddet uyguluyor" dedi. HAYRETTİN ŞAŞMAZ
ANKARA'DAN CENAZESİ GELDI
İnternetten beğenip kaporasını ödediği aracı almak için Cizre'den Ankara'ya giden Hüseyin Angı, dolandırıcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hüseyin Angı'nın Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından cebindeki 40 bin lira gasp edildikten sonra silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Ağabeyinin dolandırıcı çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ahmet Angı, "İnternetten beğendiği 150 bin liralık aracı almak için 2 bin TL kaparo ödemişti ve üzerinde de 40 bin TL nakit para vardı. Ankara'ya indikten sonra haber alamayınca savcılığa ve emniyete başvurup kayıp başvurusunda bulunduk. Fail ve faillerin bir an önce yakalanıp adalet önünde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" dedi. İki çocuk babası Angı'nın cenazesi Şırnak'ın Cizre İlçesinde toprağa verildi. Talihsiz adamın, doğuştan kistik fibrozis hastalığı olan 8 aylık kızı Ayperi Angı'yı ayda 2 kez Diyarbakır'a hastaneye götürdüğü, bu nedenle araba almak istediği öğrenildi.
Abidin YEL