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    • Yaşam
    • 27.03.2022 09:46
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    • 27.03.2022 09:46
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    SMA’lı ikizler Nursima ve Aysima Öner'in fedakâr halası

    Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastaları ikizler doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonucunda SMA hastası olduğunu öğrendi. 6 yaşındaki ikiz kardeşler Nursima ve Aysima Öner yaşam mücadelelerinde tüm Türkiye'den yardım bekliyor. Memleketleri olan Van'da geçirdikleri kazada kafa travması geçiren anneleri, miniklerin bakımını tek başına üstlenemeyince halaları Nur onlara sahip çıktı. Yeğenleri uğruna tüm hayallerinden vazgeçen, yeğenlerine daha çok oyuncak almak adına, evlere temizliğe giden 23 yaşındaki halaları Nur Öner ikizlere İstanbul'da hem annelik hem babalık yapıyor.

    Nursima ve Aysima 6 yıl önce üç erkek kardeşten sonra dünyaya gelen tek yumurta ikizi kardeşler. Henüz 2 yaşında aileleriyle birlikte doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatları alt üst olmuş, hayatın en ağır sınavıyla; sağlıkla imtihan olan minikler... Kazadan sonra tüm aile hastanede aylarca yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışırken doktorlar ikizlerin vücudunda bazı anormallik olduğunu halaları Nur Öner'e belirtiğinde öyküleri orada başladı.

    BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE SMA'LI OLDUKLARINI ÖĞRENDİM
    İkizlerin hayatlarının değiştiği günün doğum günlerinde yanına gelmek üzere yola çıktıklarında geçirdikleri kaza sonucu değiştiğini söyleyen Nur Öner sözlerine şöyle devam etti: "İkizler bize geleceklerdi. Doğum günlerini kutlayacaktık. Sonra haber geldi. Bir tırın altında kalmışlar. Bize ilk hepsi öldü dendi. Arabada anne babaları ve üç abileri vardı. Sonra aylarca hastanede kaldılar. Hastanede doktorlar ikizlerin vücudunda bazı anormallikler olduğunu söyledi. Sebebini bulamadılar. Anne babaları hastanede kalırken ben test sonuçlarını doktor doktor götürüp gösteriyordum. Sonra telefon geldi, SMA dediler. Hiç unutmuyorum bayram alışverişi yapacaktım onlara. Olduğum mağazada çığlık çığlığa ağlamaya başladım. Tahmin ediyordum SMA diyeceklerini internetten araştırmıştım. Yine de konduramamıştım."

    EN BÜYÜK HAYALİM CERRAHPAŞA'DA OKUMAKTI ŞİMDİ YEĞENLERİMİ ORAYA TEDAVİYE GÖTÜRÜYORUM
    Nur Öner, doğunun incisi Van'da doğup büyüyen çok istemesine rağmen okula gidememiş kardelenlerden. Fedakâr hala SABAH'a konuştu. Öner, "Hayatım boyunca hiç okula gitmedim. Okuma yazmayı kendi kendime öğrendim. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim ile ilkokuldan itibaren okumaya başladım. Kızlar uyuduğu zaman ben de ders çalışıyorum. Sabah onlardan önce uyanıyorum, gece onlardan sonra uyuyorum. Kalan vaktimde de kızlar için başlattığımız kampanyayla ilgileniyorum. Biz 9 kardeşiz. Ben bizim evin; okuldaki yeğenlerimin velisi, doktoru, hemşiresi, hizmetçisi, öğretmeni, aşçısı ben oldum. Kimse okumamı engellemedi ama benim evimizde çok sorumluluğum vardı bunlar yüzünden gidemedim okula. 23 yıllık hayatıma 100 yıllık yaşanmışlığı sığdırdım. Tüm yeğenlerimi ben okula kaydettirdim. Ama ben hiçbir zaman okullu olamadım. Cerrahpaşa'da tıp okuyup doktor olmaktı en büyük hayalim, şimdi yeğenlerimi orada her gün tedaviye götürüyorum. Bunlar benim çok canımı yakıyor" diye konuştu gözyaşları içinde.

        AİLELERİNİ 2 YILDIR GÖRMÜYORLAR
        Van'da SMA tedavisi için yeterli kaynak olmadığından ikizleri alıp İstanbul'da yaşayan ablasının yanına taşındıklarını anlatan Öner, yaşadıkları en zor şeylerden birinin de ikizlerin iki yıldır anne ve babasını görmemeleri olduğunu söyledi. Nur Öner, "Anneleri zaten hasta evden bile çıkamıyor. Babaları inşaat işçiliği yapıyor. Eşi ve diğer çocuklarıyla ilgilenmek zorunda. Nursima ve Aysima için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Televizyonda, sosyal medyada görüyordum hep. 50 milyon lira toplayabilir miyim dedim ve bir yola çıktım. Dört yıldır ikizlerle birlikte İstanbul'dayım. Ben de kendi anne babamı görmüyorum. Hayatımı onlara adadım. Nasıl adamayayım? İsimlerini bile ben koydum. Çare varken çaresizce çırpınıyoruz. Aileler tek bir kampanya ile baş etmekte zorlanırken ben bir hala olarak iki çocuğun kampanyası ile uğraşıyorum. Onlar sağlıklarına kavuşmadan benim için hayat yok artık" diye konuştu.

        İNANIYORUM BAŞARACAĞIZ BİZ DÜNYANIN EN MERHAMETLİ MİLLETİYİZ
        Nur Öner sözlerini şöyle tamamladı; "Rabbimin mucizeleri sonsuzdur. Ben başaracağımıza tedavi olacaklarına inanıyorum. Olamasalar da vardır bunda da bir hayır. Bu süreçte bizim insanlara çok ihtiyacımız var. İnanıyorum Türkiye bize merhametiyle destek olur. Biz dünyanın en merhametli milletiyiz"

        BİRİ ÇİÇEKÇİ DİĞERİ GÖZ DOKTORU OLMAK İSTİYOR
        İkizler SABAH'ın evlerine yaptığı ziyarette oyuncaklarıyla oynayıp, umut dolu gülüşleriyle adeta hayata tutunma dersi verdi. Nursima çiçek resmi yaptığında çok mutlu olduğu için çiçekçi, Aysima ise renkli gözlü olan insanları çok beğendiği için göz doktoru olmak istediğini söyledi.
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