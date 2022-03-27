SMA’lı ikizler Nursima ve Aysima Öner'in fedakâr halası

İNANIYORUM BAŞARACAĞIZ BİZ DÜNYANIN EN MERHAMETLİ MİLLETİYİZ

Nur Öner sözlerini şöyle tamamladı; "Rabbimin mucizeleri sonsuzdur. Ben başaracağımıza tedavi olacaklarına inanıyorum. Olamasalar da vardır bunda da bir hayır. Bu süreçte bizim insanlara çok ihtiyacımız var. İnanıyorum Türkiye bize merhametiyle destek olur. Biz dünyanın en merhametli milletiyiz"

BİRİ ÇİÇEKÇİ DİĞERİ GÖZ DOKTORU OLMAK İSTİYOR

İkizler SABAH'ın evlerine yaptığı ziyarette oyuncaklarıyla oynayıp, umut dolu gülüşleriyle adeta hayata tutunma dersi verdi. Nursima çiçek resmi yaptığında çok mutlu olduğu için çiçekçi, Aysima ise renkli gözlü olan insanları çok beğendiği için göz doktoru olmak istediğini söyledi.