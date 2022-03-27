Ankara'da akıl almaz olay! Dayı yeğen imza taklit ederek vurgun yaptı

Ankara'da bir iş adamının 400 bin liralık senedini yeğeni Altınbaş Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr. Oğuz Ata'nın imzasını taklit ederek icraya veren Mehmet Tüm ve Ata hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dr. Oğuz Ata ve dayısı Mehmet Tüm hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "resmi belgede sahtecilik" "kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından iddianame düzenlendi. 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Ankaralı iş adamı Orhan Aytekin'in de arasında bulunduğu 5 kişi ve 2 şirket mağdur sıfatıyla yer aldı. Dava dosyasının ayrıntılarına göre, iş adamı Orhan Aytekin 2010 yılında eskiden beri tanıdığı bankacı arkadaşı Osman Bayburtlu'ya 1 milyon 20 bin lira tutarında kredi çekmek için teminat senedi verdi. Bayburtlu da bu senetleri kendisine, düşük faizli para bulacağını iddia eden sanık Mehmet Tüm'e kaptırdı. İddiaya göre Mehmet Tüm, Ankara'da tefeci olarak tanınıyordu. Dava dosyasındaki bilgilere göre Tüm, hiçbir ödeme yapmadığı gibi senetleri de sahte imzalarla icraya verdi. Mağdur Aytekin ailesinin 30 milyon değerindeki gayrimenkullerine de haciz ve tedbir koydurdu.

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