İstanbul Kartal'da akşam saatlerinde korku dolu anlar! İçinde yolcu olan minibüs alevlere teslim oldu

Kartal'da içerisinde yolcuların bulunduğu minibüs seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü ve yolcular canlarını son anda kurtarırken, minibüsün yanma anı cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Yakakent Caddesi üzerinde meydana geldi. Oktay Fırat Harna idaresindeki 34 M 4692 plakalı yolcu minibüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı.
Alevleri son anda fark eden sürücü ve yolcular, canlarını zor kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste zaman zaman patlamalar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından minibüsten geriye sadece hurda yığını kaldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.