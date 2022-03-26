İstanbul Kartal'da akşam saatlerinde korku dolu anlar! İçinde yolcu olan minibüs alevlere teslim oldu

Minibüste oğluyla birlikte yolcu olarak bulunan Zafer Günerhan, "Biz dolmuşta sürücünün arkasında oturuyorduk. Araba stop etti. Kaptan arkadaş bir dakika bekleyelim dedi ve kontağı kapattı. Tekrar çalıştırmak istedi, çalışmadı araba. O esnada duman sardı içeriyi. Şoför su ile söndürmeye çalıştı ama sönmedi. O sırada kapıyı açtı, biz de indik aşağıya. Yoldan geçen araçları durdurup yangın söndürücü istedim. Fakat kimse vermedi. O sırada yoldan geçen otobüs sürücüsünden istedim. Otobüs şoförü tüp var ama boş dedi. Yapacak bir şey yok, yeni araba bu hale geldi" ifadelerini kullandı.