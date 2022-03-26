Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.03.2022 23:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 23:46
    ABONE OL

    Osmaniye'de trafik kazası! Polis memurundan acı haber

    Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Barış Yılmaz (31) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.  Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

    Polisten acı haber

    Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazadan acı haber geldi.

    Kaza, akşam saatlerinde E-90 Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında meydana geldi. Barış Yılmaz yönetimindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Gaziantep istikameti Barit Madeni mevkisinde Osman A.'nın kullandığı 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı.

    Barış Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

    GAZİANTEPTE GÖREVLİ POLİS MEMURU ÇIKTI
    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’deki adaylık kavgasına Eren Erdem’den destek
    Haberler Yaşam Osmaniye'de trafik kazası! Polis memurundan acı haber
        SON DAKİKA