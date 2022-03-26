Ordu'da heyelan! Yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

'CANLARINI KURTARMIŞLAR'

Heyelanda evini ve hayvanlarını kaybeden Erol Türkmen de, "İşim olduğu için Ordu merkeze gittim. Daha sonra heyelan olduğunu söylediler. Geldim baktım; benim evim, komşumun evi, amcamın evi onların hepsi toprak altında kaldı. İneklerim vardı onlar telef oldu. Bir tane köpeğimiz vardı o da öldü. Torunum komşumdaydı. Oraya gitmişti. Eve taş vurmuş. Onlar komşumun çocuğuyla birlikte kaçmışlar. Canlarını kurtarmışlar" diye konuştu. Hanife Türkmen ise, "Kaynatamın yanına gitmiştim. Yanımdaki torunumu da komşuya bırakmıştım. Sesi duyduklarında kaçarken evler yıkıldı" dedi. (DHA)

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