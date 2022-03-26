Ordu'da heyelan! Yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle yumuşayan toprak kayarak heyelan meydana geldi.
Heyelanda, 3 bina ve 1 ahır yıkıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Heyelan anında yıkılan evlerden birinde yanan soba nedeniyle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alırken, AFAD ekipleri de çevrede inceleme çalışması başlattı.
Heyelan nedeniyle 3 yapının risk oluşturduğunu belirleyen yetkililer, evlerde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Heyelan 3 büyükbaş hayvan ve 1 köpeğin ölümüne sebeb oldu. Evleri yıkılan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bölgede bazı mezarların da kaydığı gözlemlendi.
SON ANDA KURTULDULAR
Heyelanda evi yıkılan Sezgin Sönmez (22), duvarlarda oluşan çatlama seslerini duyması üzerine, evde bulunan komşusunun oğlu Yusuf Keskin'i (4) alıp, dışarı çıktı. Sönmez, koşarak dışarıya çıktığı ve saniyeler içinde tek katlı evinin yıkıldığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüde, koşarken görüntü çeken Sönmez'in 'korkma, oğlum korkma, Allah' dediğinin duyulduğu ve evin saniyeler içinde yıkılıp, çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.