16 yaşındaki çoban Muharrem Aksem'in ölümüyle ilgili valilikten açıklama geldi! Arazide bulduğu cisim mi infilak etti?

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çoban Muharrem Aksem, 24 Mart'ta Özel Harekat polislerinin atış talimi yaptığı kırsal Çalışkan Mahallesi'ndeki boş arazide yakınları tarafından ölü bulundu.
Vücudunda çok sayıda yara ve uzuvları kopmuş halde adli tıp kurumuna kaldırılan Aksem, tamamlanan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şanlıurfa Valiliği, çobanlık yaptığı öğrenilen Muharrem Aksem'in ölümüyle ilgili, adli ve idari soruşturmanın başladığını duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: