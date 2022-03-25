Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi! Akılalmaz yöntem

BAŞARISIZ KURSİYERLERE BENZEMEK İÇİN KUAFÖRE GİTMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İlk ifadeleri alınan şüphelilerin sınavda başarısız olan kursiyerlerin yerine geçen 'joker aday' diye tabir edilen kişi fark edilmemek için kuaföre giderek saç, bıyık, kaş gibi benzetmelerini yaptığı ve kuaför parasını da ek ücret olarak müşterilerinden aldıkları öğrenildi.