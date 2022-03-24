Yüreklere işleyen hikaye! Gülcan- Mustafa Kemal Baş çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile oldular





EĞİTİM ŞART!

Ankara'da özel bir lisede çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Lise öğrencisi elinde kitabı ile ders anlatan öğretmeninin yanına geldi. Öğrenci bir anda dans etmeye başlarken öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına aldı. Öğretmen geri çekilerek öğrenciyi uyardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmene yapılan bu saygısızlıkla ilgili soruşturma başlattı.



VAKA SAYISI 17 BİN 161

Türkiye'de dün 301 bin 14 Covid-19 testi yapıldı. 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.



ACI HABER GELDİ

Erzurum'da arkasında intihar notu bırakarak ortadan kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Polat'ın Tortum Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri, Tortum Gölü'nde intihar eden gencin cesedine ulaştı. Polat ailesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.



HIRSIZLARIN PİŞKİNLİĞİ

İstanbul'da 200 bin lira değerinde 1 ton kumaş çalan 3 hırsız, kumaşların sahibini aradı ve "Elimizde uygun kumaş var" diyerek satmaya çalıştı. Mağdurla pazarlık yapan hırsızlar, kendileriyle alıcı kılığında irtibata geçen ve kumaşları satın almak istediklerini ifade eden sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Bir depoda saklanan kumaş sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan hırsızlardan biri tutuklanarak cezaevine konuldu.

Emir SOMER



KORT OUT SİNEMA İN

Teniste kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan 25 yaşındaki Avustralyalı Ashleigh Barty, profesyonel kariyerine son verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Barty, kendisini tükenmiş hissettiğini "fiziksel olarak verebileceği bir şey kalmadığını" ve başka hayallerinin peşinden koşmak istediğini söyledi. Başka hayalleri arasında ise film yönetmenliği olduğu iddia edildi. Barty'nin birçok sponsoru da şaşkına döndü.



KATİL KUZEN

Ankara'da Şükrü Kelekli (40), bıçakla öldürülüp cesedi yol kenarına atıldı. Katil kuzeni çıktı.



KALPTEN KAYNANA

Zonguldak'ta by-pass olan Döndü Kıral, vefat etti. Çok üzülen kayınvalidesi Aysel Kıral da kalp krizinden hayatını kaybetti.