Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yüreklere işleyen hikaye! Gülcan- Mustafa Kemal Baş çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile oldular

    Baş çifti koruyucu aile olmak istedi. Gülcan Baş, evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi... İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Mutluluğa k’üç’ak açtı

    Yüreklere işleyen hikayenin adresi Manisa'ydı. 16 yıl önce evlenen Gülcan- Mustafa Kemal Baş çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamadı. Koruyucu aile olma kararı aldı. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Ancak Gülcan Baş, okuma yazma bilmediği için başvuruları onaylanmadı. Genç kadın, hemen halk eğitim merkezine yazıldı. Okuma yazmayı öğrenip ilkokul diplomasını aldı. 7 yıl önce 3 yaşındaki engelli kız çocuğunun, ardından 4 aylık erkek bebeğin koruyucu ailesi olmayı başardı. Çift, 1 aylık erkek çocuğunu da evlatlık aldı. Güncan Can'ın sözleri herkesi duygulandırdı: Kızımız 7 yaşında konuşmaya başladı. İlk kelimesi anne oldu. O bana dünyaları verdi.



    UYANIĞA BANK!
    Nevşehir'de okuyan üniversiteli Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, kısa süre önce yol kenarında buldukları Sarıyer Belediyesi'ne ait bankı evlerine getirdi! Belediye yetkilileri sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta gördükleri bankı geri istedi! Bunun üzerine Mustafa Mert Tütüncü harekete geçti! "Oturacak bir şeyimiz yok. Banka bütünleştik. Yemek yiyoruz yeri geliyor yatıyoruz. Kötü bir niyetimiz yok" dedi.



    KAPI DUVAR
    İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, Bursa'daki 3 katlı binasına tadilat yaptırdı. Ancak hırsızlar, binadaki tüm elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları çaldı! Hırsızlıktan korunmak için ilginç bir yönteme imza attı! 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerini ve kapılarını içeriden duvar örerek kapattı! Herkes şaştı kaldı!



        ARKADAŞ KURBANI OLDU...
        Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün dehşet yaratan eyleminin arkasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bakırköylü'nün çocukluk arkadaşı Halil İbrahim'in genç adama, "Sen neden onu da öldürmüyorsun' tarzında teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.
        Dilek YAMAN DEMİR



        ALMANYA'DA MANŞETTE
        ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat, Almanya'da manşet oldu. İzmir'de henüz 2 yaşındayken ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan daha sonra Alman bir çift tarafından evlat edinilen Vedat Alexander Schlienbecker, atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde, 33 yıl sonra biyolojik ailesine kavuşmuştu. Müge Anlı'nın tek bir fotoğraf karesi ile dakikalar içinde ulaştığı Mardinli aile, sesini dahi duymadıkları oğulları Vedat Alexander ile canlı yayında gözyaşlarının sel olduğu bir buluşmaya imza atmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu 33 yıllık mucize, Alman basınında kaleme alındı.
        Merve BİLKAY



        SENİNLE BAŞIM DERTTE
        Ünlü şarkıcı Ümit Besen'in eşi Emel Besen kendisini avukatlık şirketinden arayarak kargo ücreti adı altında para isteyen kişilerden şikayetçi oldu. Kargo ücretinin ödenmemesi halinde hakkında icra takibi yapılacağı yönünde ısrarla arandığını söyleyen Emel Besen, art niyetli kişilerin tuzağına düşme tehlikesi geçirdiğini belirterek sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Olay, Ümit Besen'in dillere dolanan 'Seninle başım dertte. Ne yapsam bilemiyorum' şarkısının sözlerini getirdi.
        Atakan IRMAK



            ELİNA SAĞLIK
            İstanbul'da dansçı Elina Sarıkaya, beyin kanaması geçirdi. Komaya girdi. Mucize eseri 1.5 ayda iyileşti. Ameliyatı yapan Doç. Dr. Ali Yılmaz "Elina'nın pes etmediğini gördük, biz de pes etmedik" dedi.



            39 MİLYON DEVRETTİ
            6 + joker bilen çıkmayınca 39 milyon 811 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 106'şar bin lira, 4 bilenler bin 984'er lira, 3 bilenler 144'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            BİR KİŞİYE 654 BİN
            5+1 bilen bir kişi, 654 bin lira kazandı. 5 bilenler 5 bin 702'şer, 4+1 bilenler 469'ar, 4 bilenler 38'er, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.



                EĞİTİM ŞART!
                Ankara'da özel bir lisede çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Lise öğrencisi elinde kitabı ile ders anlatan öğretmeninin yanına geldi. Öğrenci bir anda dans etmeye başlarken öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına aldı. Öğretmen geri çekilerek öğrenciyi uyardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmene yapılan bu saygısızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

                VAKA SAYISI 17 BİN 161
                Türkiye'de dün 301 bin 14 Covid-19 testi yapıldı. 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.

                ACI HABER GELDİ
                Erzurum'da arkasında intihar notu bırakarak ortadan kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Polat'ın Tortum Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri, Tortum Gölü'nde intihar eden gencin cesedine ulaştı. Polat ailesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

                HIRSIZLARIN PİŞKİNLİĞİ
                İstanbul'da 200 bin lira değerinde 1 ton kumaş çalan 3 hırsız, kumaşların sahibini aradı ve "Elimizde uygun kumaş var" diyerek satmaya çalıştı. Mağdurla pazarlık yapan hırsızlar, kendileriyle alıcı kılığında irtibata geçen ve kumaşları satın almak istediklerini ifade eden sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Bir depoda saklanan kumaş sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan hırsızlardan biri tutuklanarak cezaevine konuldu.
                Emir SOMER

                KORT OUT SİNEMA İN
                Teniste kadınlarda dünya sıralamasında ilk sırada olan 25 yaşındaki Avustralyalı Ashleigh Barty, profesyonel kariyerine son verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Barty, kendisini tükenmiş hissettiğini "fiziksel olarak verebileceği bir şey kalmadığını" ve başka hayallerinin peşinden koşmak istediğini söyledi. Başka hayalleri arasında ise film yönetmenliği olduğu iddia edildi. Barty'nin birçok sponsoru da şaşkına döndü.

                KATİL KUZEN
                Ankara'da Şükrü Kelekli (40), bıçakla öldürülüp cesedi yol kenarına atıldı. Katil kuzeni çıktı.

                KALPTEN KAYNANA
                Zonguldak'ta by-pass olan Döndü Kıral, vefat etti. Çok üzülen kayınvalidesi Aysel Kıral da kalp krizinden hayatını kaybetti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İkramiyeye 2.500 TL formülü
                Haberler Yaşam Yüreklere işleyen hikaye! Gülcan- Mustafa Kemal Baş çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile oldular
                    SON DAKİKA