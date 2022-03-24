Yüreklere işleyen hikaye! Gülcan- Mustafa Kemal Baş çifti doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile oldular

Yüreklere işleyen hikayenin adresi Manisa'ydı. 16 yıl önce evlenen Gülcan- Mustafa Kemal Baş çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamadı. Koruyucu aile olma kararı aldı. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Ancak Gülcan Baş, okuma yazma bilmediği için başvuruları onaylanmadı. Genç kadın, hemen halk eğitim merkezine yazıldı. Okuma yazmayı öğrenip ilkokul diplomasını aldı. 7 yıl önce 3 yaşındaki engelli kız çocuğunun, ardından 4 aylık erkek bebeğin koruyucu ailesi olmayı başardı. Çift, 1 aylık erkek çocuğunu da evlatlık aldı. Güncan Can'ın sözleri herkesi duygulandırdı: Kızımız 7 yaşında konuşmaya başladı. İlk kelimesi anne oldu. O bana dünyaları verdi.
UYANIĞA BANK!
Nevşehir'de okuyan üniversiteli Mustafa Mert Tütüncü ve Yusuf İslam Demirbaş, kısa süre önce yol kenarında buldukları Sarıyer Belediyesi'ne ait bankı evlerine getirdi! Belediye yetkilileri sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta gördükleri bankı geri istedi! Bunun üzerine Mustafa Mert Tütüncü harekete geçti! "Oturacak bir şeyimiz yok. Banka bütünleştik. Yemek yiyoruz yeri geliyor yatıyoruz. Kötü bir niyetimiz yok" dedi.
KAPI DUVAR
İstanbul'da yaşayan Zehra Kaplanoğlu, Bursa'daki 3 katlı binasına tadilat yaptırdı. Ancak hırsızlar, binadaki tüm elektrik tesisatı, kombi, doğal gaz petekleri ve muslukları çaldı! Hırsızlıktan korunmak için ilginç bir yönteme imza attı! 3 katlı binanın giriş ve ikinci katındaki dairelerin pencerelerini ve kapılarını içeriden duvar örerek kapattı! Herkes şaştı kaldı!