'VİCDANEN DAHA RAHAT ETTİM'

Marketin temiz olduğunu fark edince çamurlu ayakkabıları ile dükkana girmek istemediğini belirten Ahmet Ataş, "İşten dolayı ayakkabım çamurluydu. O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. Market sahibi ne kadar ısrar etse de vicdanım rahat etmedi. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım. Bu şekilde vicdani olarak daha rahat ettim." diye konuştu.