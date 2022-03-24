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    • Yaşam
    • 24.03.2022 11:32
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    • 24.03.2022 11:32
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    Marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı

    Ahmet Ataş isimli vatandaş, market kirlenmeyin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı. Marketin temiz olduğunu fark edince çamurlu ayakkabıları ile dükkana girmek istemediğini belirten Ahmet Ataş, "İşten dolayı ayakkabım çamurluydu. O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. Market sahibi ne kadar ısrar etse de vicdanım rahat etmedi." dedi.

    Marketi kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı

    Bir süre sonra çalışmasına ara veren Ataş, alışveriş için yakınlardaki bir markete gitti. 4 çocuk babası Ataş, markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını dükkanın önünde bıraktı.

    ÇAMURLU AYAKKABILARINI KAPIDA BIRAKTI

    Durumu fark eden market sahibi Abdullah Bayar'ın ısrarlarına rağmen Ataş, çorapları ile girdiği dükkanda alışveriş yaptı.

    'VİCDANEN DAHA RAHAT ETTİM'

    Marketin temiz olduğunu fark edince çamurlu ayakkabıları ile dükkana girmek istemediğini belirten Ahmet Ataş, "İşten dolayı ayakkabım çamurluydu. O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. Market sahibi ne kadar ısrar etse de vicdanım rahat etmedi. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım. Bu şekilde vicdani olarak daha rahat ettim." diye konuştu.
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    Haberler Yaşam Marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı
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