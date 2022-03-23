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    • Yaşam
    • 23.03.2022 21:11
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    • 23.03.2022 21:11
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    Burdur'da ihbar alan polisler yürüyen suç makinesini enseledi

    Burdur'da bir suç ihbarı alan emniyet güçleri tarafından bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahsın üzerinde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    İHA
    Polisler yürüyen suç makinesini enseledi

    Burdur'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsın üzerinde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

    Burdur'da üzerinde uyuşturucu taşıdığı ihbarı alınan şüpheliyi yakalamak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı. Fiziki takip ile izlenen şüpheli A.S.'nin aracı Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyü üzerinde durduruldu.

    Ekipler tarafından araçta yapılan incelemelerde 100 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 1 litre sahte içki ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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