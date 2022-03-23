Ünlü Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapi ücretini duyanların psikolojisi bozuldu!

Ünlü psikiyatrın terapi ücreti dudak uçuklattı. Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezini açtı. Hastalarının acılı hayatını kitaplaştırdı. Satış rekoru kıran kitaplardan uyarlanan hikayelerden yapılan diziler reyting rekorları kırdı! Bir anda popüler olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun seans ücreti dudak uçuklattı! Hastalarıyla 20 dakikalık terapi yapan Dr. Budayıcıoğlu'nun ücreti tam bin 200 liraydı! Ünlü psikiyatrın bir yıllık tüm randevularının dolduğu ortaya çıktı! Ünlü isimler başta olmak üzere pek çok kişinin tanıdık vasıtasıyla randevu bulmaya çalıştığı iddiası bile ortaya atıldı! Talep o kadar fazlaydı ki Budayıcıoğlu, hastaları merkezdeki diğer psikiyatrlara aktarmak zorunda kaldı! Öte yandan Madalyon Psikiyatri Merkezi'ndeki diğer doktorların seanslarının da 300 ila 650 lira arasında değiştiği ortaya çıktı!