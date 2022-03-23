Sultan Cengiz bel ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan antibiyotik iğnesi komalık etti





BÖCEK SEPETİ

İstanbul'da Erdal B.'nin sevgilisi Dilek A. oto bayiinde işe başladı. İddiaya göre genç kadın, müdürü Çetin D. ve Ali A'nın mobbingine uğradı. Bunu duyan Erdal B. ses kayıt cihazı koyduğu çiçeği iki yöneticiye yolladı. Elde ettiği bilgileri kullandı. İkiliyi istifaya zorladı. Yakalandı.



VAKA SAYISI 17 BİN 426

Türkiye'de dün 296 bin 866 Covid- 19 testi yapıldı. 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 184 oldu.



HIZLA YAŞLANIYORUZ

Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarını 60 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor ve nüfusun yaşlanması, en fazla ülkelerin ekonomilerini etkiliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, 2016'da 6 milyon 651 bin 503 kişi iken bu sayı son 5 yılda yüzde 24 artarak 2021'de 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Türkiye'nin çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi.



SADECE 1.8 MM

Bulgari, Octo Finissimo saatinin yeni modelini görücüye çıkardı, bir kez daha dünya rekorunu kırdı. 1.8 mm'lik model, dünyanın en ince mekanik saati unvanını elde etti. İkonik Octo koleksiyonunun 10'uncu yıldönümünü kutlamak için tanıtılan saat, 8 patent başvurusuna sahip. Sadece 10 adet üretilecek ve yıl sonunda satışa sunulacak saatin fiyatı ise tam 400 bin euro.



RAPORA TAZMİNAT YOK

Düğüne giden işçi rapor aldı. Tazminatsız işten atıldı. Yargıtay da onadı: Rapor geçersiz!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN