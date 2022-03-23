Sultan Cengiz bel ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan antibiyotik iğnesi komalık etti

Skandalın adresi Gaziantep'ti. Sultan Cengiz (32), 3 Ocak'ta şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlara, antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu söyledi. Ancak uyarısına rağmen antibiyotik iğnesi yapılan genç kadının durumu kötüleşti. Vücudunda şişlikler oluştu, duran kalbi 30 dakikalık çabanın sonunda çalıştırılabildi. Komaya giren Sultan Cengiz, 74 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Bir ayın sonunda ellerini ve ayaklarını oynatabildi. Dün yoğun bakımdan çıkan 2 çocuk annesi Cengiz yeni bir hayata başladığını söyledi. "Ölümden döndüm. Çok şükür şu anda hayattayım. En kısa zamanda ayağa da kalkacağım inşallah" dedi.
MASUMLAR APARTMANI
İstanbul'da Sebahattin G.'nin lideri olduğu 14 kişilik çete Beyoğlu'nda yabancılara ait gayrimenkulleri tespit etti. Sebahattin G, sahte vekaletnamelerle evleri üzerine geçirdi. 1980'lerde ölen Alman Wilhelm Franz ve Helene Kroker çiftine ait Sıraselviler'de bulanan tarihi apartmanı kiraya verdi. Tam 30 yıl boyunca kira toplayıp parayı cebe indirdi! Olayın ortaya çıkmasının üzerine dairede oturanlar bile şok geçirdi!
AĞIR CEZA
Antalya'da yaşayan hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs'ta sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak'la tartıştı! 2'inci kattaki evin camından düşerek sevgilisinin aracının üzerine çakıldı! Beli, sol eli ve sol bacağı kırıldı. İfadesinde Daşbudak'ın kendisini camdan attığını anlattı! Dün yapılan duruşmada genç adam 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise adaletin yerini bulduğunu açıkladı.