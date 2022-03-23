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    Sultan Cengiz bel ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan antibiyotik iğnesi komalık etti

    Sultan Cengiz, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktora antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu söyledi. Buna rağmen antibiyotik iğnesi yapılınca kalbi durdu, komaya girdi. 74 gün sonra gözlerini açabildi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Ölerji!

    Skandalın adresi Gaziantep'ti. Sultan Cengiz (32), 3 Ocak'ta şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlara, antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu söyledi. Ancak uyarısına rağmen antibiyotik iğnesi yapılan genç kadının durumu kötüleşti. Vücudunda şişlikler oluştu, duran kalbi 30 dakikalık çabanın sonunda çalıştırılabildi. Komaya giren Sultan Cengiz, 74 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Bir ayın sonunda ellerini ve ayaklarını oynatabildi. Dün yoğun bakımdan çıkan 2 çocuk annesi Cengiz yeni bir hayata başladığını söyledi. "Ölümden döndüm. Çok şükür şu anda hayattayım. En kısa zamanda ayağa da kalkacağım inşallah" dedi.



    MASUMLAR APARTMANI
    İstanbul'da Sebahattin G.'nin lideri olduğu 14 kişilik çete Beyoğlu'nda yabancılara ait gayrimenkulleri tespit etti. Sebahattin G, sahte vekaletnamelerle evleri üzerine geçirdi. 1980'lerde ölen Alman Wilhelm Franz ve Helene Kroker çiftine ait Sıraselviler'de bulanan tarihi apartmanı kiraya verdi. Tam 30 yıl boyunca kira toplayıp parayı cebe indirdi! Olayın ortaya çıkmasının üzerine dairede oturanlar bile şok geçirdi!



    AĞIR CEZA
    Antalya'da yaşayan hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs'ta sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak'la tartıştı! 2'inci kattaki evin camından düşerek sevgilisinin aracının üzerine çakıldı! Beli, sol eli ve sol bacağı kırıldı. İfadesinde Daşbudak'ın kendisini camdan attığını anlattı! Dün yapılan duruşmada genç adam 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise adaletin yerini bulduğunu açıkladı.



        BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRÜLMEDİ
        Kırklareli'nde 13 aylık İdil Ayşe Adakan, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. İyileşmesi için 2 milyon 161 bin TL gerekliydi. TAKVİM, İdil'in sesi oldu, gerekli paranın toplanması için seferberlik ilan edildi. Ancak dün ekmek fırınında bulunan yardım kumbarasının çalındığı öğrenildi! Şüpheli Murat Y. enselendi.



        ACI HABER
        Kırklareli TEM otoyolunda İstanbul yönünden Bulgaristan'a giden içinde milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi tenisçi kız kardeşi Elif İlkel'in de bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Araçtaki Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tuna, Turgut Demiroğlu, Yavuz Selek, Emre Paksoy, Elif İlkel, Volkan Özkan ile sürücü Sami Deniz yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif İlkel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



        POLİS CİNNETİ
        Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S. ile tartışmaya başladı. Bir anda cinnet getiren ve silahına davranan F.S., eşine mermi yağdırdı. Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından tedavi altına alındı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, kovası gözaltına alındı.



            VİCDANSIZ
            İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil kapısından çıkan yaşlı kadın, taksiye binip evine gitmek istedi. Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Hastaneden çıkan yaşlı kadın, güçlükle durdurduğu taksiye, 'Ne olur beni eve bırakın' dese de, şoförün mesafeyi beğenmemesi nedeniyle binemedi. Kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmadı. Otobüs sürücüsü, "Bugün 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi'nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. 'Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor" dedi.



            BUSE TERİM'DEN KARŞI ATAK
            Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sahibi olduğu markayı İbrahim Salman'a ait bir logoyla tanıttığı gerekçesiyle hakkında dava açılmasının ardından, 2 karşı dava açtı. 5 yıl boyunca Salman'ın bu markayı kullanmadığını ve bu nedenle marka hakkının iptal edilmesi gerektiğini öne süren Buse Terim, ardından menfi tespit davası açarak markasının Salman'ın markasına benzemediğini belirtti, bu durumun mahkeme tarafından tespit edilmesini istedi. Mahkeme davayı kabul etti. Buse Terim Bahçekapılı'nın avukatı Candaş Gürol, "Müvekkilimiz, halihazırda faal bir işyeri dahi olmayan, markayı nerede kullandığı dahi anlaşılmayan kişi tarafından haksızlığa uğramaktadır" dedi.
            Dilek YAMAN DEMİR



            CANKURTARAN BEBEK
            Zonguldak'ta 5 kişilik Barut Ailesi'nin yaktığı soba tüttü. Aile sobayı temizledi. Ancak gece boyunca sobadan dumanlar çıkmaya devam etti. Aile 01.00 sıralarında uykuya daldı. Sabah 05.00'i gösterdiğinde 8 aylık Poyraz bebek ağlayınca, aile zehirlenmekten kurtuldu.



                34 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 34 milyon 613 bin lira devretti. 5 bilenler 28 bin 279'ar lira, 4 bilenler 771'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



                BÖCEK SEPETİ
                İstanbul'da Erdal B.'nin sevgilisi Dilek A. oto bayiinde işe başladı. İddiaya göre genç kadın, müdürü Çetin D. ve Ali A'nın mobbingine uğradı. Bunu duyan Erdal B. ses kayıt cihazı koyduğu çiçeği iki yöneticiye yolladı. Elde ettiği bilgileri kullandı. İkiliyi istifaya zorladı. Yakalandı.

                VAKA SAYISI 17 BİN 426
                Türkiye'de dün 296 bin 866 Covid- 19 testi yapıldı. 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 184 oldu.

                HIZLA YAŞLANIYORUZ
                Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarını 60 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor ve nüfusun yaşlanması, en fazla ülkelerin ekonomilerini etkiliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, 2016'da 6 milyon 651 bin 503 kişi iken bu sayı son 5 yılda yüzde 24 artarak 2021'de 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Türkiye'nin çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi.

                SADECE 1.8 MM
                Bulgari, Octo Finissimo saatinin yeni modelini görücüye çıkardı, bir kez daha dünya rekorunu kırdı. 1.8 mm'lik model, dünyanın en ince mekanik saati unvanını elde etti. İkonik Octo koleksiyonunun 10'uncu yıldönümünü kutlamak için tanıtılan saat, 8 patent başvurusuna sahip. Sadece 10 adet üretilecek ve yıl sonunda satışa sunulacak saatin fiyatı ise tam 400 bin euro.

                RAPORA TAZMİNAT YOK
                Düğüne giden işçi rapor aldı. Tazminatsız işten atıldı. Yargıtay da onadı: Rapor geçersiz!

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                Haberler Yaşam Sultan Cengiz bel ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan antibiyotik iğnesi komalık etti
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