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    • Yaşam
    • 23.03.2022 00:09
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    • 23.03.2022 00:15
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    Iğdır'da mahalle ve köylerde yaşayanlar büyük panik içerisinde! 'Mavi dil' hastalığı nedeniyle karantina uygulanacak

    Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayanlar 'mavi dil' hastalığı nedeniyle büyük panik yaşıyor. Çeşitli mahalle ve köylerde 'mavi dil' hastalığı kaynaklı karantina uygulamasına geçilirken ekipler de araştırmalarını sürdürüyor.

    ’Mavi dil’ hastalığı bir ilçeyi ayağa kaldırdı

    Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde hayvanlarda görülen bulaşıcı 'mavi dil' hastalığı nedeniyle çok sayıda köy ve mahalle karantinaya alındı.

    Karakoyunlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Bekiranlı köyünde Kemal Avşar'a ait işletmede Mavi Dil Hastalığı çıkmış olup gerekli idari ve fenni önlemler alınmıştır.

    Hastalıgın çıktığı Bekiranlı köyünde bulunan Kemal Avşar'ın işletmesi baz alınarak 3 km yarıçaplı koruma ve 7 km yançaplı gözetim belgesi olmak üzere 10 km yançaplı karantina bölgesi oluşturulmuştur.

    Buna göre Bekiranlı, Cennet Abat ve Kockıran köyleri koruma bölgesi, Merkez Ergenekon ve Fatih mahalleleri ile Bulakbaşı, Aktaş,Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoganşanlı ve Gökçeli köyleri gözetim belgesi olarak belirtilmiştir.

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    Haberler Yaşam Iğdır'da mahalle ve köylerde yaşayanlar büyük panik içerisinde! 'Mavi dil' hastalığı nedeniyle karantina uygulanacak
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